Iniziati i lavori sulla ferrovia

Rfi ha avviato i lavori di messa in sicurezza della linea Pistoia - Porretta, nel tratto compreso fra le stazioni di Piteccio e Valdibrana, oggetto di un movimento franoso che dal pomeriggio del 27 febbraio ha reso necessario sospendere la circolazione ferroviaria. La frana, spiega una nota dell’azienda, sta interessando, per una lunghezza di oltre 60 metri, il terreno su cui poggiano i binari, provocandone il disallineamento e lo spostamento. Obiettivo di Rfi è completare i lavori in circa dieci settimane e riaprire la linea il 17 maggio in concomitanza con la fine di un altro intervento di manutenzione. Fino alla riapertura il servizio continuerà ad essere garantito con l’utilizzo di bus.