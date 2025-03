Ecco le iniziative per l’8 marzo 2025 del Comune di Bologna: il programma

Bologna, 3 marzo 2025 – ''L’otto marzo è un momento di riflessione, consapevolezza e impegno''. Queste le parole di Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio comunale che ha presentato oggi le iniziative dei Consigli metropolitano e comunale per la giornata internazionale delle donne.

Quattro le sedute in programma che affronteranno le ‘Pari opportunità’ e i diversi aspetti della sua realizzazione in vista di una data che, in tutta la penisola, mobilita ogni anno migliaia di donne.

Il programma

Si parte domani alle 11 a Palazzo d’Accursio, con la prima seduta congiunta indirizzata a ‘Le donne artiste per Bologna e l’arte pittorica e visuale delle donne’. Alle 14.30 poi, seguirà il tema della detenzione delle donne nelle carceri, ''un tema poco trattato'', come ricordato dalla consigliera Manca e che sarà presidiato da Porpora Marcasciano, presidente della Commissione consiliare Pari opportunità.

Giovedì alle 16.30 invece, al centro della terza seduta ci saranno i dati relativi alla presenza femminile sul territorio. L’analisi statistica si indirizzerà sul tema del lavoro, in particolare sul numero di donne occupate e disoccupate, sulle condizioni d’impiego e sull’imprenditoria femminile.

Infine, al centro della seduta solenne che si terrà il 10 marzo alle 13 in sala del Consiglio, il diritto di voto delle donne. A illustrare quella che nel 1979 era stata definita ‘la carta dei diritti femminili’, e la successiva conferenza di Copenaghen del 1980, ci sarà Giuditta Brunelli, costituzionalista e professoressa di Diritto Pubblico dell’Università di Ferrara. ''Sul tema delle donne, specialmente sula loro occupazione c’è molta strada da fare, siamo consapevoli di questo – ha affermato Manca –. Oltre alla celebrazione di questa data, è fondamentale attivarsi affrontando l’argomento interamente, per far si che la lotta sia più concreta nella realizzazione''. ''Le sedute – avvisa poi la consigliera – sono aperte alla cittadinanza che speriamo possa partecipare numerosa''. Per chi volesse invece recuperarle successivamente saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube del Comune.