Innovativa Beverly Pepper, artista d’acciaio

"Non si può fare l’arte sui giusti del pubblico ma si può prendere in considerazione il fatto che il pubblico può non essere abituato all’arte contemporanea, a meno che non gli si dia un elemento in cui identificarsi". Di riflessioni tanto interessanti e incredibilmente attuali la vita di Beverly Pepper è piena, ma questa è stata posizionata tra le opere scultoree, i bozzetti, i disegni, gli acquerelli, gli sketchbook, le fotografie e i video esposte nella mostra Space Outside a lei dedicata da oggi al 24 gennaio a Cubo, il museo d’impresa del Gruppo Unipol con due sedi tra Cubo in Porta Europa, Piazza Sergio Vieira de Mello 3/5, e Cubo in Torre Unipol, Via Larga 8. E’ la prima volta che il suo lavoro si può vedere a Bologna e l’interesse che suscita è grande perché ci permette di approfondire il lavoro e la vita così intensa e piena di intuizioni all’avanguardia, di una delle più importanti figure della scultura contemporanea, il cui lavoro, il maestro dell’ Ermetismo Giuseppe Ungaretti lodò come essenza della "forma attuata". Una riflessione racchiusa in un’ode, per chi ha saputo rivoluzionare l’arte, rimanendo fedele a un gesto creativo e spesso, all’inizio, criticato. Come scrisse il NY Times quando lei compiì 96 anni: "La fabbricazione industriale e la land art hanno sempre avuto un carattere machista e, in effetti, non c’erano molte scultrici della sua generazione impegnate a piegare lamiere con i saldatori o a fondere ghisa duttile in fabbrica accanto a ingegneri abituati a costruire balaustre e ponti".

Sculture come Prisms 1 a Porta Europa e Virgo Rectangle Twist alla Torre, datate entrambe 1967-1968 e parte del patrimonio artistico di Unipol, sono il fulcro narrativo dei 36 lavori selezionati con la curatela di Ilaria Bognotti e Marco Tonelli, e rappresentano un momento cruciale della sua produzione, quando, già abbracciata l’arte della fusione, Pepper inizia a ragionare sull’opera pubblica come principio e motore di inclusione, coinvolgimento, condivisione, come luogo di esperienza. "È negli anni in cui realizza Prisms e Virgo che l’artista sviluppa la sua ricerca sul concetto di land art, di anti-monumento, come luogo laico di memoria collettiva e non di celebrazione retorica di un eroe – spiegano i curatori – fino alla definizione di una vera e propria Connective Art, un’arte, cioè, capace di accogliere, proteggere e far riconnettere l’essere umano al tempo e allo spazio condivisi". E proseguono: "In tempi segnati dall’incertezza e dall’alienazione, l’opera di Pepper resta così di sorprendente attualità, insegna che l’arte, quando è davvero pubblica, non è mai solo un oggetto, ma un’esperienza in cui riconoscersi e ritrovarsi". Come quella offerta dall’Amphisculpture, il teatro donato a L’Aquila nel 2018, ideato in seguito al terremoto del 2009, di cui la mostra bolognese espone la maquette. Pepper, nata nel 1922 a Brooklyn e morta nel 1920 a Todi (dove c’è la sua Fondazione e il parco con le sue sculture), perché è in Italia che aveva abbracciato la svolta da pittrice a scultrice e non aveva mai avuto bisogno di sottolineare il suo essere artista donna. Essere la woman of steel, unica donna di un gruppo di uomini che ha generato la scultura moderna, non è stato facile. L’acciao corten fu il suo materiale prediletto, di cui fu pioniera e le sue colonne installate nella piazza di Todi nel 1979, vennero molto criticate: tra le foto in mostra anche quelle che la mostrano coi capelli corti in fonderia, dove per imparare le tecniche della fusione, accettò di farsi chiamare George.