Innovazione e professionalità La Cariba festeggia 40 anni

Cariba Srl, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il packaging, celebra il suo 40esimo anniversario.

Fondata nel 1983 e situata nella zona industriale di Sasso Marconi, la società ha continuato a crescere ed espandersi grazie alla sua capacità di innovare e alla professionalità di tutto il team.

In questi ultimi anni l’azienda ha visto aumentare il numero degli addetti ampliando l’area produttiva e migliorando l’assistenza post-vendita ai clienti anche da remoto.

Cariba sta implementando anche un’area tecnica riservata allo sviluppo di tecnologie per la gestione dei nuovi materiali richiesti dalla transizione ecologica. L’azienda è cresciuta fino a diventare una realtà internazionale, con soluzioni mirate per diversi settori del packaging. Oltre ai più noti modelli di astucciatrici, formatricichiuditrici e

altre tipologie di macchine automatiche, è stata ampliata la produzione di linee complete destinate soprattutto al packaging farmaceutico.

La versatilità e la qualità delle macchine Cariba hanno infatti consentito all’azienda di raggiungere un ottimo posizionamento nel settore Pharma a livello globale.

Il 2023 sarà un anno ancora più internazionale per Cariba, con molte partecipazioni previste a fiere ed eventi, tra cui Interpack 2023 a Düsseldorf, appuntamento di riferimento mondiale per il settore. L’obiettivo sarà quello di mostrare alcune delle ultime macchine e rafforzare ulteriormente i rapporti commerciali con l’estero. La società ringrazia i suoi tecnici, collaboratori e partner per il successo raggiunto fino a oggi e guarda con entusiasmo al futuro, ai prossimi traguardi in Italia e nel mondo.