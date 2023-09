Innovazione e tecnologia a Bologna: The Bologna Gathering

La rassegna ‘The Bologna Gathering’ raccoglierà all’Opificio Golinelli, nelle giornate di domani e di venerdì, quaranta startup e scaleup del territorio con un alto potenziale di crescita, quaranta aziende dall’alto tasso di innovazione, e quaranta attori dell’ecosistema dell’imprenditorialità. In merito al tema dell’innovazione, abbiamo sentito Marina Silverii, direttrice operativa di Art-Er (Attrattività Ricerca Territorio), società tra le promotrici dell’evento, nata per favorire la crescita sostenibile dell’Emilia-Romagna attraverso lo sviluppo dell’innovazione, della conoscenza, dell’attrattività e dell’internazionalizzazione del territorio.

Come nasce ‘The Bologna Gathering’? "‘The Bologna Gathering’ ci permette di far conoscere a questi attori imprenditoriali il nostro territorio. Viene infatti, in questo modo, messa al centro la Regione in un’ottica internazionale".

In che modo l’iniziativa riesce ad aumentare l’innovazione sul nostro territorio?

"L’Emilia-Romagna, secondo il Ris europeo (Regional Innovation Scoreboard), è tra le tre regioni italiane che rientrano nel gruppo degli innovatori forti e la regione più innovativa a livello nazionale, posizionandosi al 101° posto tra le 239 regioni europee analizzate, con un indice pari 101,2%. Abbiamo migliorato del 15,8% la nostra performance innovativa rispetto al 2016".

Quanta importanza ha per l’innovazione tecnologica del nostro territorio aver reso ‘The Bologna Gathering’ una rassegna internazionale?

"È fondamentale per le nostre imprese. Inoltre, noi come Art-Er lavoriamo molto sull’internazionalizzazione e l’attrattività sia di investimenti, ai sensi della legge 14 che incentiva le imprese che vogliono costruire; sia a livello di attrazione di talenti, campo in cui siamo la prima regione d’Italia. Puntiamo a portare sul territorio fonti di sviluppo che attraggono investimenti, risorse e talenti, come ad esempio il Tecnopolo di Bologna".

Come si potrà migliorare in futuro?

"Per il futuro dobbiamo puntare a essere ‘attraenti’ e far arrivare fondi e talenti per sviluppare il benessere del nostro territorio. Ecco allora che potremmo consolidare i nostri primati ma, allo stesso tempo, stare al passo con la competizione europea e sostenere la nostra forte manifattura".

Giovanni Di Caprio