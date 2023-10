Innovazione nella cultura. A Bologna l’hub europeo

L’Unione europea convoca le imprese culturali e creative, l’Emilia-Romagna risponde candidandosi a diventare snodo strategico e annunciando la nascita a Bologna, nel 2024, di un centro europeo dedicato all’innovazione nella cultura. Il capoluogo sarà uno dei sei co-location centre, che fungeranno da punto di accesso alle opportunità offerte dalla Eit Culture & Creativity, la grande rete di innovazione per rafforzare industrie e settori culturali e creativi. La filiera in regione conta circa 39mila imprese e 95mila addetti, con un valore aggiunto stimato per il 2022 sui 5,8 miliardi.