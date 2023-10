Innovazione, salute e sicurezza. Il ritorno di ’Ambiente Lavoro’. Oggi l’inaugurazione in Fiera

Parte oggi la ventitreesima edizione di Ambiente Lavoro, salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. BolognaFiere ospita fino a giovedì 300 convegni e oltre 800 ore di formazione, con anche workshop e seminari, che hanno come tema portante il benessere dei lavoratori. La manifestazione riflette i cambiamenti del mondo lavorativo, trattando di digitalizzazione, innovazione e sostenibilità, come al convegno ’Nuovi modelli di organizzazione del lavoro, Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Nuovi rischi: quali prospettive per l’obbligo di tutela della salute e della sicurezza?’.

L’offerta è arricchita dalla presenza delle 130 aziende iscritte al programma, che mostreranno offerte e soluzioni nei loro ambiti. Tra le eccellenze della regione, ci sono Aiesil, associazione italiana di imprese esperte in sicurezza sul lavoro e ambiente, che consentirà di provare gratuitamente una simulazione basata sulla realtà virtuale in grado di stimolare le capacità intuitive e di memorizzazione, e Pidueci, presente alla fiera #Labgame, un percorso di formazione non convenzionale che punta ad abbassare le inibizioni linguistiche e culturali. In campo di sicurezza, c’è Opera Safety, app nata dall’esigenza di sviluppare una soluzione digitale capace di gestire i controlli di sicurezza da remoto. Mostrano le loro proposte anche Zoll Medical Italia di Piacenza e Change srl di Modena. Start up e Università, poi, partecipano ad Ambiente Lavoro con novità ed esperienze innovative, come giacche dotate di airbag, applicazioni per controllare la sicurezza nelle aziende direttamente dal cellulare e videogiochi educativi in 3D per la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Durante l’evento sarà presentato il primo annuario su Ambiente, Lavoro e Sicurezza.