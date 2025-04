Inoki, un ritorno alle origini a tutto jazz

Nove tracce, pescate tra i suoi successi più storici, riarrangiate in chiave jazz. Un disco tutto nuovo, da presentare direttamente dal vivo, sul palco, nel suo habitat naturale, dove questa sera in un’atmosfera da jam session darà sfogo a tutta la sua creatività mischiando hip hop e suoni diversi, più caldi. Inoki torna a pubblicare un album e lo fa in grande stile, nel suo stile, annunciando un evento completamente dedicato alle 22,30 (porte aperte dalle 21,30) al club Sghetto di via Emilio Zago. The Jazzness: questo il titolo dell’ultima fatica di Fabiano Ballarin detto Inoki.

Sarà una serata "intima, potente, irripetibile" come la descrivono gli stessi organizzatori, che ha già fatto registrare il tutto esaurito. "Jazz, parole, radici e libertà" che si uniscono all’insegna delle vibrazioni e della musica. Il nuovo disco prenderà così vita dal vivo in anteprima assoluta attraverso un live con la band al completo. Dentro ci sono nove tracce storiche del percorso musicale del rapper romano di nascita e bolognese d’adozione che ripercorrono tutto il suo percorso artistico e musicale, dal 2001 al 2021, riscritte e riproposte in chiave jazz insieme con i musicisti Kiddo, Messico e Caimano.

Il disco arriva a cinque anni dall’ultimo album pubblicato, Medioego, che ha fatto la sua comparsa nella scena a marzo del 2020, in piena pandemia. Un lavoro che ha segnato uno spartiacque nella carriera musicale di Inoki, prodotto con l’etichetta indipendente milanese Asian Fake e con all’interno la presenza di artisti tanto diversi tra loro quanto azzeccati, come Salmo, Tedua, Noemi e Crookers. A novembre dello stesso anno, poi, la riedizione intitolata Nuovo Medioego con l’aggiunta di tre inediti, mentre l’ultimo Ep 4 mani in collaborazione con Dj Shocca è stato rilasciato nel 2022. Qualche giorno fa, invece, è diventata virale la nuova versione di un grande brano cult di Inoki: Il mio Paese se ne frega versione 2025. Un pezzo che senza ombra di dubbio nasce come preludio al nuovo disco e che ha già solleticato la fantasia dei fan, pronti a gustarsi tutto l’album dal vivo questa sera: un suono caldo e avvolgente che riporta alla memoria le liriche di un successo senza tempo ancora oggi attuale.

Così The Jazzness si appresta a diventare subito un piatto prelibato per gli appassionati di quel rap crudo e affilato che Inoki ha contribuito a portare in alto e che ora, come pochissimi altri, continua a suonare come un suono fresco e mai anacronistico. Lo Sghetto sembra forse, ormai, essere diventata la location perfetta per uno spettacolo del genere: un locale che presenta davvero quel sapore di jam session e suoni onirici tipici del jazz, ma abbastanza underground e legata alla vita urban bolognese dei giorni nostri. Uno show autentico, insomma, in piena linea con l’identità artistica del protagonista della serata.

I social di Inoki da settimane sono invasi da immagini che presentano il logo scelto per il nuovo disco (la J di Jazzness in forma di chiave di violino), a cui il rapper ha aggiunto anche un video che parla del "peso di vent’anni" sulle spalle: completo bianco, sigaro in bocca, voce fuori campo su note soffuse. Lo show è già servito.