Inps batte Asc-Insieme in Cassazione

Pasticcio Asc-Insieme. Proteste, striscioni e volantini a Casalecchio dopo la sentenza della Corte di Cassazione che da un lato ha confermato la natura pubblica dell’azienda speciale creata dall’Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia che gestisce interamente i servizi sociali del territorio per i cinque Comuni di Casalecchio, Zola, Valsamoggia, Monte San Pietro e Sasso. Ma dall’altra ha messo la parola fine al lungo contenzioso tra Inps e Asc-Insieme stabilendo che i novanta dipendenti ex comunali, non hanno più il diritto di essere iscritti, per la gestione del proprio Tfr (trattamento di fine rapporto) alla cassa ex Inadel ora confluita in Inps.

In pratica dall’inizio dell’anno chi lavora per Asc-Insieme vedrà il proprio Tfr gestito con le regole delle aziende private pur avendo un contratto di lavoro derivante da regolari concorsi pubblici. Con la conseguenza diretta che assistenti sociali, educatori, operatori socio sanitari e personale amministrativo che fa capo alla sede di via Cimarosa non potranno accedere alle prestazioni agevolate dei dipendenti pubblici (mutuo ipotecario, borse di studio, soggiorni per pensionati ed estivi per i figli a carico, programmi di studio all’estero, micro-prestiti, ecc…). La sentenza definitiva apre poi uno scenario di incertezza sulla stessa natura pubblica del servizio sociale territoriale svolto dai suoi operatori, allarmati per l’esito di un contenzioso che è iniziato poco dopo la nascita, era il 2010, nella veste giuridica di azienda speciale consortile, poi trasformata nel 2015 in azienda speciale dell’Unione dei Comuni dell’area Reno Lavino Samoggia, nella volontà di esternalizzare e unificare l’intero settore dei servizi sociali territoriali.

Da un punto di vista procedurale la direzione di Asc-Insieme chiarisce di avere informato tempestivamente i dipendenti. "Fino all’assemblea che si è svolta il 18 febbraio, dove il presidente dell’Unione Matteo Ruggeri e il sindaco Roberto Parmeggiani, delegato ai servizi sociali, hanno chiarito che la volontà era e resta quella di confermare la natura pubblica dell’azienda. È in atto un confronto con le associazioni sindacali federali per definire un protocollo d’intesa per le azioni congiunte da intraprendere in attuazione della sentenza" chiarisce Asc-Insieme in una nota.

Dal canto suo la rappresentanza sindacale di Cgil-Funzione pubblica, da anni attiva per ribadire la natura pubblica di Asc-Insieme chiarisce che "siamo a fianco dei lavoratori e condividiamo con le amministrazioni comunali e le altre organizzazioni sindacali un protocollo d’intesa per definire azioni congiunte nella attuazione della sentenza", dice Antonino Repace, di Cgil-Fp.

Gabriele Mignardi