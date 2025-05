Inps-Confcooperative, intesa sui servizi

Digitalizzazione dei servizi oltre che della gestione delle domande per gli ammortizzatori sociali, regolarità dei flussi contributivi e piena fruizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Sono i titoli del protocollo d’intesa sottoscritto ieri a Bologna tra Inps e Confcooperative Emilia-Romagna, che punta a rafforzare "la collaborazione istituzionale e operativa tra le due realtà per supportare le imprese cooperative e i lavoratori". L’intesa, biennale e rinnovabile, prevede la costituzione di un tavolo tecnico regionale. Sono inoltre previsti specifici momenti formativi e di aggiornamento. Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia-Romagna, immagina "percorsi che consentano di accompagnare le imprese per affrontare insieme e in maniera rapida i cambiamenti, a partire da quelli imposti dalla trasformazione digitale", mentre il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, fa leva sul "nuovo approccio" dell’istituto da oggi col mondo delle imprese, "basato su un’alleanza matura e costruttiva" .