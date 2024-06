Inquilini adirati: "Qui muffe e disagi". Acer rassicura su rapidi interventi

"Non riesco più a vivere nel mio appartamento". Lo denuncia Pietro Pupo, che sta a Sant’Agata in un alloggio Acer in via Circondaria est. "Da tempo – spiega – qui ci sono muffe, infiltrazioni d’acqua, problemi agli infissi. È insalubre, e io ho già problemi di salute. C’è un alloggio vuoto da tempo nella stessa palazzina, ho chiesto di essere spostato lì, per ora senza successo. Ho chiesto ad Acer di intervenire per ovviare a questi disagi".

Ad Anzola, sempre in un palazzo Acer, in via XXV Aprile, altre inquiline lamentano disagi. "Il portone d’ingresso è rotto da giorni – dicono Lorena Drusiani e Valeria Tinti –. A volte non risponde nessuno ai numeri utili. Poi, si verificano vandalismi agli interruttori elettrici e all’ascensore, che finisce fuori uso, tanto che – sottolinea Valeria – mi è capitato di dover portare in braccio mio figlio disabile lungo le scale e fino in garage".

A questi fatti replica Acer: "Per quanto riguarda l’alloggio all’interno della palazzina a Sant’Agata, il problema è in carico al servizio manutentivo. Quando saranno pronti i preventivi per il rifacimento del tetto verranno presentati al Comune che valuterà cosa fare. È stato fatto un sopralluogo e l’alloggio non è inagibile. Siamo in stretto contatto con gli uffici casa del Comune". Ancora: "Per quanto concerne Anzola, per il portone rotto è stata fatta segnalazione d’urgenza: sarà sostituito. Sugli atti vandalici,vanno segnalati all’ufficio disciplina; purtroppo però sono a carico dei locatari. E gli interventi all’ascensore richiedono tempi lunghi".

Pier Luigi Trombetta