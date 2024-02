Inquinamento ancora alle stelle. Arpae: "Non andate a correre"

Il Nord Italia è sempre più sotto la stretta dell’inquinamento e Bologna non fa differenza. Anzi, in città la qualità dell’aria è così pessima che dall’Arpae (l’Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna) il consiglio che arriva è quello di "non andare a correre". Lo scrive su Facebook il meteorologo Federico Grazzini, che punta il dito contro il livello delle polveri sottili e lancia il monito: "Stiamo registrando valori della qualità dell’aria tremendi, soprattutto le polveri Pm 2.5 si sono alzate su valori che non ricordo di aver mai visto per questo pericoloso tipo di inquinante".

Il monitoraggio dell’Arpae, in effetti, lo mette nero su bianco: i valori degli agenti inquinanti sono schizzati verso l’alto. Guardando gli ultimi tre giorni, le Pm 2.5 hanno registrato il valore massimo di 50 ug/m3 il 16 febbraio (quando il limite giornaliero sancito dalla legge è di 25 ug/m3), in particolare nella centralina dei Giardini Margherita, per poi schizzare a 77 il giorno successivo e a 74 nella giornata di domenica.

Non va meglio per quanto riguarda i valori di Pm 10, anzi: negli ultimi tre giorni lo sforamento è stato continuo, sempre con numeri sopra i limiti di legge. Il 16 febbraio la media giornaliera è stata di 67 ug/m3, con i valori arrivati nei due giorni seguenti rispettivamente a quota 80 e 87. In questo caso, la soglia quotidiana da non superare è quella di 50 ug/m3.

Da inizio gennaio sono già 13 i giorni di sforamento di polveri sottili Pm 10, con un massimo annuale consentito di 35. E così, fino a domani compreso, proseguono le misure emergenziali introdotte a livello regionale, a partire dallo stop ai diesel Euro 5 dalle 8.30 alle 18.30 nei Comuni con più di 30mila abitanti.

Il dibattito nazionale è già scattato e a far parlare di sé sono anche i dati di ‘iqAir’, azienda svizzera attiva nel settore dei purificatori per l’aria: Bologna si posiziona come terza peggiore città italiana – aggiornamento alle 16 – quando si parla di aria pulita (dietro Milano e Parma), con un indicatore di 157 in una scala da 0 a 300. Basti pensare che la media italiana è di 65, mentre Mumbai registra un dato inferiore (146), così come Hanoi in Vietnam (113) e Wuhan in Cina (110). Le Pm 2.5 sarebbero "13,4 volte il valore guida annuale dell’OMS".

A tracciare un’analisi è Vanes Poluzzi, responsabile del monitoraggio della qualità dell’aria di Arpae, che ricorda come la situazione sia dovuta a due fattori: l’accumulo di agenti inquinanti in strati bassi dell’atmosfera e la produzione di inquinamento secondario, cioè "relazioni chimico-fisiche che generano nuovo materiale particolato, in aggiunta a quello presente". Il fenomeno dell’anticiclone caldo e l’assenza di perturbazioni contribuiscono così a frenare il ricambio d’aria, con una tendenza di inversione termica che porta temperature elevate in quota e valori bassi in pianura. "Così si crea una sorta di circolo vizioso per cui l’inquinamento peggiora e perdura", è la spiegazione ‘tecnica’ un po’ semplificata.

"Le polveri sottili sono a livelli davvero altissimi – commenta Poluzzi –, il quadro appare critico. Tutto questo continuerà ancora nei prossimi giorni, anche perché è presto per dire quando la rotta si invertirà. Forse, con l’avvicinarsi del fine settimana, qualcosa è destinato a cambiare: si intravede l’ingresso di una perturbazione dall’Atlantico, che dovrebbero cambiare la situazione".

La situazione, dunque, rimane nera. Un problema che attanaglia il Paese da Milano alla Pianura Padana, arrivando all’Emilia e alla Romagna. Mentre cresce anche la polemica politica, però, la qualità dell’aria proprio non sembra voler migliorare.