Allarme inquinamento a Bologna: idrocarburi nel Reno

Per contenere l’inquinamento si sono mobilitati i vigili del fuoco, la protezione civile e le forze dell’ordine

Castello D’Argile (Bologna), 8 gennaio 2023 – Sono ore di apprensione per i sindaci della Bassa a causa di uno sversamento di idrocarburi, ora tenuto sotto controllo, nella acque del fiume Reno. Dal primo pomeriggio di venerdì, infatti, sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la Protezione Civile, i carabinieri e le amministrazioni comunali di Castello d’Argile, Pieve di Cento, Cento e Galliera che si stanno periodicamente riunendo per monitorare la situazione.

A spiegare l’accaduto è proprio il primo cittadino di Castello d’Argile Alessandro Erriquez: "Nella giornata di venerdì alcuni passanti hanno notato, tra Pieve e Cento, uno sversamento, poi risultato trattarsi di idrocarburi, nel corso del fiume Reno. La macchina organizzativa dei sindaci si è subito attivata e, nel giro di poco tempo, sono partite anche le verifiche sugli argini di Castello d’Argile, anch’essi interessato dallo sversamento. Sono, dunque, intervenuti vigili del fuoco, i carabinieri forestali, polizie locali, Arpae, Protezione Civile".



Erriquez, poi, prosegue: "Per contenere il propagarsi del versamento, i vigili del fuoco hanno inserito delle barriere all’altezza di Sant’Agostino, nel ferrarese. Nel frattempo, i volontari della Protezione civile hanno scandagliato chilometri di argine per valutare intensità del versamento. Qualche ora fa (verso le 12 di ieri, ndr), proprio dei volontari hanno scoperto un punto sospetto, al confine di Sala Bolognese e Castello d’Argile. I tecnici e i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono prodigati per ore e continueranno a farlo per portare a termine tutti gli accertamenti. Arpae ha prelevato un campione del materiale, per le analisi di laboratorio. Dalle prime valutazioni visive, sembrano, come detto, idrocarburi la cui provenienza è ancora sconosciuta. Tutti i sindaci, in contatto continuo con l’assessore regionale all’Ambiente Irene Priolo, hanno attivato i Centri operativi comunali, per gestire l’emergenza. Ovviamente, i carabinieri stanno lavorando per individuare cause e responsabilità".



I due volontari che hanno identificato la possibile origine dello sversamento sono del Corpo Guardie ambientali metropolitane. Nel pomeriggio sono iniziati gli scavi da parte della Bonifica Renana, alla ricerca di una condotta sotterranea da cui potrebbe arrivare la fuoriuscita.