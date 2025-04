Insediate le consulte territoriali, l’applauso del sindaco Zanni:: "Cerniere tra Comune e cittadini"

Si sono insediate a Galliera le consulte territoriali per avvicinare i cittadini alla partecipazione attiva per il bene comune. Giovedì scorso è partita ufficialmente l’attività delle tre consulte territoriali del Comune di Galliera, articolate in quella di San Venanzio, San Vincenzo e Galliera località Antica.

Il sindaco Stefano Zanni ha espresso soddisfazione e un ringraziamento per questa partecipazione: "Abbiamo sempre parlato di un progetto condiviso per il nostro paese, e ciò non può prescindere dal coinvolgimento di un organo prezioso come quello delle Consulte territoriali. La consulta è la ’cerniera’ tra il consiglio comunale e i cittadini: siamo certi potranno fornire un fondamentale contributo all’amministrazione comunale per ascoltare le persone, farsi portavoce di segnalazioni, di proposte, di iniziative, di attività per rendere la nostra Galliera sempre più partecipata".

L’assessore comunale agli Affari generali, Diego Baccilieri, ha, poi, aggiunto: "La partecipazione, non scontata, dei cittadini è un bel segnale; persone che hanno scelto di mettersi in gioco per gli altri, di dedicare il loro tempo al nostro territorio. Con questa scelta siamo sicuri potranno mettere in campo tutte le loro capacità ed esperienze, svolgendo al meglio questo incarico".

I nuovi membri delle consulte territoriali sono: Cinzia Pancaldi, Gianluigi Muto, Luigi Chiarini, Claudio Sandrini e Francesco Bongallino per Galliera località Antica; Paolo Attanasio, Andrea Nicodemi, Roberta Testoni, Pasquale Cerciello e Andrea Fogacci per San Vincenzo; Maurizio Rimondi, Angelo Scialpi, Maria Cristina Barnabè, Paolo Spettoli e Sonia Silverii per San Venanzio. "Un ringraziamento – conclude il primo cittadino Zanni – va a coloro che hanno già svolto questo ruolo e che sono state figure fondamentali nel precedente mandato".

z. p.