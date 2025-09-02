Insegnanti di sostegno confermati. Panzardi: "Tutelati i più fragili"

Sono 532 e sono la novità dell’anno scolastico 2025-2026. Stiamo parlano degli insegnanti di sostegno confermati, per un anno, sullo stesso posto. In pratica questi docenti, dalle materne alle superiori, potranno continuare a lavorare con lo stesso studente con disabilità che hanno seguito durante lo scorso anno. A patto che a chiederlo sia la famiglia dell’alunno interessato e che la richiesta risponda ad alcuni criteri. "È una novità importante quella introdotta dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – commenta il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi –. Per la prima volta, si dà concretezza, anche normativa, al concetto della continuità didattica, sempre tanto invocata da tutti". Inserita nel Dm 32/2025, la continuità sul sostegno è stata voluta dal Ministro nell’ottica di una maggior tutela dello studente con disabilità, quindi in una condizione di fragilità.

Le famiglie da tempo chiedevano questa possibilità in quanto, purtroppo, il sostegno è un grande buco nero nel sistema scolastico. Alto tasso di precariato, forte rotazione dei docenti con buona pace della continuità didattica e mancanza, nella stragrande maggioranza dei casi, del titolo di specializzazione. Un vulnus, quest’ultimo, che non si riesce a sanare perché né l’Indire (istituto nazionale di ricerca educativa) del Mim né le università sfornano un numero sufficiente di insegnanti di sostegno. Così in cattedra vanno insegnanti non specializzati che, se va bene, restano un anno e quello successivo cambiano. Ora l’innovazione contro cui hanno fatto ricorso al Tar del Lazio, perdendo, l’Flc Cgil e la Uil Scuola.

A giugno, i presidi hanno raccolto 731 domande di continuità firmate dalle famiglie. Sentito il parere del Glo (Gruppo di lavoro operativo) che segue lo studente, hanno caricato il tutto sulla piattaforma. Le domande sono poi state lavorate dal Provveditorato che ne ha vagliato la ‘nominabilità’ e la congruenza. Attenzione non c’era l’obbligo del titolo di specializzazione ‘compensato’ dall’aver affiancato lo studente nel suo percorso. Delle 731 domande inviate, via Castagnoli ne ha accolte 532. Perplesso il segretario provinciale della Cisl Scuola, Claudio Guido Longo: "L’iniziativa, pur nata con l’intento di garantire maggiore stabilità, rischia in realtà di consolidare la precarietà".

