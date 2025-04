Insegnare l’equità in famiglia e a scuola

Ecco una carrellata di dichiarazioni di noi giornalisti in erba a margine dell’articolo. "Lo dico da femmina: le femmine sono complicate". "Non ci dovrebbe essere alcuna legge a sostenere che le donne hanno pari diritti degli uomini: dovrebbe essere sottinteso". "Io sono fiera di me stessa: combatterò per i diritti delle donne, continuando sempre a socializzare con i maschi". "La prima scuola che ci insegna la parità di genere è la famiglia. Senza troppe spiegazioni, ma con gli esempi concreti". "Sono i genitori i primi a dover applicare la parità di trattamento verso i figli. Anche i pregiudizi si possono ereditare". "Poi viene la scuola vera e propria: una pratica democratica della parità di genere è la meritocrazia".