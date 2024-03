Insegue ladra, complice lo minaccia col coltello

Prima ha protetto una borseggiatrice, facendola fuggire. Poi ha minacciato l’uomo che aveva avvertito la vittima puntandogli un coltello al viso. Infine ha tentato di aggredire anche i carabinieri, calmandosi solo alla vista del taser. L’uomo, un trentottenne senza fissa dimora, pieno di precedenti e con a carico anche un provvedimento di allontanamento da Bologna, è stato arrestato nel primo pomeriggio di domenica dai carabinieri del Radiomobile in via Mascarella, nei pressi dell’ex discoteca Hobby One.

Tutto era iniziato poco prima, quando una borseggiatrice, poi datasi alla fuga, aveva sottratto la borsa di una ragazza, seduta su una panchina di via Belle Arti assieme al fidanzato. La scena era stata però notata da un trentaduenne pakistano, che aveva subito avvertito la vittima di cosa stesse accadendo. I tre, così, si erano messi a inseguire la ladruncola, che aveva svoltato in via Mascarella. Prima che i tre riuscissero a raggiungerla, la donna era entrata all’interno dell’ex discoteca, chiusa da anni e in stato di abbandono e degrado. Vittima e amici stavano per entrare all’interno, quando davanti a loro si è parato il trentottenne, che ha impedito loro di entrare, permettendo così alla borseggiatrice di fuggire. "Se non chiamate i carabinieri vedo di recuperare la tua borsa", ha poi proposto alla ventenne. Tuttavia, una volta riottenuto il maltolto, la vittima si è accorta che mancavano i 55 euro che aveva nel portafogli, chiedendo aiuto al ragazzo pakistano.

Il trentottenne, a quel punto, se l’è presa con lui, tirando fuori un coltello e puntandolo contro il suo viso. Intanto, però, stavano arrivando i carabinieri del Radiomobile, allertati dal gruppo: alla vista dei militari, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato. Tuttavia, ha proseguito con il suo atteggiamento violento e minaccioso: così, i carabinieri hanno azionato il taser. È bastata la vista dello storditore per placare i bollenti spiriti del trentottenne, che è salito in macchina con i militari, riuscendo comunque a colpire con un calcio uno dei carabinieri. Al termine delle sue intemperanze, l’uomo è stato arrestato per favoreggiamento reale e resistenza a pubblico ufficiale.

Nicoletta Tempera