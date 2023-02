Bologna, inseguimento in auto a 200 all’ora. Pusher catturato

L'uomo non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri (foto d'archivio)

Medicina (Bologna), 25 febbraio 2023 – Fugge all’alt dei carabinieri a Granarolo dell’Emilia. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Lazzaro si mettono all’inseguimento dell’uomo per oltre venti chilometri lungo la Trasversale di Pianura fino a che una pattuglia della Tenenza di Medicina, allertata per l’auto in fuga, non ferma il soggetto all’altezza della frazione medicinese di Villa Fontana.

A finire in manette per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale è stato un italiano di 44 anni, S.S., residente a Medicina e già ben noto alle forze dell’ordine locali perché arrestato e denunciato più volte per i reati di guida senza patente, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, rissa e lesioni personali aggravate. Ma torniamo ai fatti. Erano le 19 di giovedì sera quando una pattuglia del radiomobile di San Lazzaro, impegnata in un normale posto di controllo a Granarolo, ha intimato l’alt a un’Audi TT nera. L’automobilista, però, non si è fermato ed anzi ha accelerato. I carabinieri a quel punto hanno inseguito la macchina che, a una velocità di quasi 200 chilometri orari, per fortuna senza causare incidenti, ha iniziato a sfrecciare sulla Trasversale di Pianura.

Nel frattempo la pattuglia impegnata nell’inseguimento dell’Audi ha chiesto rinforzi alle altre pattuglie di carabinieri in zona indicando il percorso seguito dalla macchina. Questa è stata bloccata, una ventina di chilometri dopo, a Villa Fontana sempre sulla Trasversale di Pianura, da una pattuglia della Tenenza di Medicina. I militari della zona, che come detto già conoscevano il soggetto 44enne, hanno condotto l’uomo presso la Tenenza e hanno proceduto a un’accurata perquisizione del mezzo. Sull’auto sono state trovate alcune dosi di hashish. A quel punto i carabinieri di Medicina, come di prassi, hanno svolto anche una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, che si trova sempre nel territorio di Medicina.

Qui sono state rinvenute altre dosi di hashish, oltre a svariato materiale per confezionare la sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. Il 44enne pluripregiudicato a quel punto è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato e il 44enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.