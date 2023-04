Inseguimento da brividi nella Bassa Ex pilota condannato a 13 mesi

Era fuggito all’alt dei carabinieri a Granarolo, il 23 febbraio scorso. Ed era scattato un inseguimento al cardiopalma, ai duecento chilometri orari, durato oltre venti chilometri sulla Trasversale di Pianura e finito a Villa Fontana, frazione di Medicina. Insomma, S. S., l’italiano di 44 anni residente proprio a Medicina e già ben noto alle forze dell’ordine, ha dato del filo da torcere ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Lazzaro, lanciati al suo inseguimento. Non a caso: l’uomo infatti era stato, in passato, pilota di moto da corsa. E di velocità se ne intendeva.

L’altro giorno, in tribunale, il quarantaquattrenne, difeso dall’avvocato Robert Venturi, è stato condannato dal giudice a un anno, un mese e dieci giorni per resistenza a pubblico ufficiale, mentre è stato assolto dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza di stupefacenti – a bordo della sua Audi TT nera e a casa i militari dell’Arma trovarono infatti circa 70 grammi di hashish – perché ritenuta in quantità compatibili con l’uso personale. L’ex pilota già in passato era finito nei guai, per guida senza patente, spaccio, rissa.

Alla fine, a catturare il pilota in fuga era stata una pattuglia della Tenenza dei carabinieri di Medicina, allertata dai colleghi che si erano visti costretti a chiamare i rinforzi.

Il tutto si è svolto attorno alle 19 di quel giovedì sera ricco di adrenalina: la pattuglia del Radiomobile di San Lazzaro, impegnata in un normale posto di controllo a Granarolo, ha intimato l’alt all’Audi TT nera. L’automobilista, però, non solo non si è fermato, ma alla vista dei militari ha addirittura accelerato. I carabinieri a quel punto lo hanno inseguito, ma l’auto, che viaggiava a quasi 200 chilometri orari, è risultata pressoché irraggiungibile. Perciò è stato chiesto l’intervento dei rinforzi. I quali erano infine riusciti appunto a intercettare il quarantaquattrenne, bloccando la sua corsa alle porte di Medicina. L’arresto fu poi convalidato e il pilota sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Processato per direttissima, all’inizio della settimana è arrivata la condanna per l’accusa di resistenza.

Federica Orlandi