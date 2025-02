Inseguimento da film, fugge in auto senza patente

Minerbio (Bologna), 25 febbraio 2025 – Fugge in auto a una velocità folle. E senza patente. Un 38enne albanese è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento da film.

I militari della Stazione di Minerbio hanno fermato l’uomo, pregiudicato, accusato del reato di resistenza a un pubblico ufficiale aggravata, nonché denunciato a piede libero anche per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per guida con patente revocata.

Durante la notte, la pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio e al momento del fatto ferma all’intersezione tra via Chiesa e via Nazionale, in località Cà De Fabbri, ha visto all’improvviso sopraggiungere un’auto, guidata a forte velocità, dirigersi verso Bologna. Subito i militari si sono messi al suo inseguimento.

L’autista, nonostante le segnalazioni dei carabinieri che gli hanno intimato più volte di fermarsi, invece di decelerare e fermarsi, ha aumentato sempre di più la velocità nel tentativo di eludere il controllo e seminare la pattuglia, facendone nascere così un vero e proprio inseguimento a velocità sostenuta tra varie strade dei Comuni di Minerbio, Bentivoglio, Granarolo dell’Emilia, Budrio e Castelmaggiore.

Il veicolo in fuga, una Peugeot di colore bianco, durante la sua corsa ha commesso innumerevoli infrazioni al codice della strada, mettendo a repentaglio la sua incolumità, quella dei carabinieri nonché quella degli altri veicoli nei confronti dei quali ha effettuato manovre pericolose e repentini cambi di direzione anche a distanze molto ravvicinate. Solo grazie alla sinergia che c’è stata tra più di cinque gazzelle sopraggiunte nel frattempo dai territori limitrofi, tutte coordinate dalle centrali operative di Molinella e Bologna, è stato possibile bloccare l’auto in fuga sbarrandole la strada in via di Vittorio nel Comune di Castel Maggiore.

Invitato a scendere dal veicolo, il 38enne ha opposto un’attiva resistenza nei confronti dei militari cercando più volte di divincolarsi; bloccato, è stato perquisito e portato in caserma. Nello sportello anteriore, sul lato del guidatore, è stato rinvenuto un cacciavite lungo circa 23 centimerti e, nella disponibilità dell’uomo, uno zaino di colore nero con all’interno due cappellini, un paio di guanti, un cacciavite lungo 15,5 centimetri, un cutter (taglierino) con lama lunga 22,5 centimetri e due federe di colore grigio.

Nel corso degli accertamenti, l’uomo è risultato sprovvisto di patente di guida perché revocata per recidività nel biennio e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso un ufficio di Polizia giudiziaria a seguito di una recente condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto in abitazione e lesioni personali. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Bologna, l’albanese è stato portato nella casa circondariale, a disposizione del gip.

È il terzo caso in una settimana di esposizione a rischio di carabinieri a causa di veicoli che non si fermano all’alt, mettendo a repentaglio la loro vita, quella dei militari e degli altri utenti della strada. In ultimo i casi successi a Vergato, dove un militare ha rischiato di essere investito da una macchina lanciata a forte velocità e a Imola, dove un carabiniere ha riportato 45 giorni di prognosi.