Folle inseguimento: fugge a un controllo e sperona i carabinieri con a bordo la compagna incinta

Bologna, 14 maggio 2025 - È fuggito a un controllo dei carabinieri in zona Borgo Panigale-Reno, dando vita a un inseguimento a tutta velocità, speronando la gazzella dei militari dell'Arma e danneggiando un semaforo in via Saffi.

Il tutto incurante del fatto che la compagna a bordo con lui fosse incinta. Al termine dell'inseguimento l'uomo, un ventottenne, è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato d'ebrezza.

Il tutto è accaduto l'altra notte, intorno alle 2.40, quando i carabinieri, impegnati nei controlli stradali in viale Togliatti, all'altezza della rotonda Benedetto Croce, hanno individuato un'Audi con targa romena che andava a tutta velocità. Il ventottenne, alla guida della macchina, visti i militari dell'Arma ha repentinamente cambiato il senso di marcia e si è dato velocemente alla fuga, innescando così un inseguimento tra le vie della città, durante il quale, in due distinte occasioni, ha speronato una gazzella e danneggiato l’impianto semaforico di via Saffi.

Nella circostanza, il ventottenne, inseguito da due autoradio del Radiomobile in direzione centro città, ha oltrepassato due incroci con il semaforo rosso e costringendo le altre auto a compiere brusche frenate e manovre repentine, mettendo a repentaglio la sua incolumità, quella degli altri automobilisti e della giovane compagna a bordo con lui, incinta.

L'uomo è stato infine raggiunto in via Malvasia, ma ancora una volta ha opposto resistenza, costringendo i militari dell'Arma a estrarlo dall'abitacolo, dove si era chiuso bloccando le portiere. Durante il controllo è emerso che il 28enne aveva la patente sospesa da alcuni mesi per guida sotto l’effetto di alcol, motivo per il quale è stato denunciato, mentre l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Alla prova dell’etilometro infatti, l’uomo, di origine romena e già noto alle forze dell'ordine, è risultato positivo con tasso alcolemico pari a 1,44 grammi litri. Dopo le procedure di identificazione e di rito, il 28enne è stato arrestato e su disposizione del pm di turno è stato portato in Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima.

L’arresto è stato convalidato e all’esito del rito abbreviato richiesto dall’avvocato l'uomo è stato condannato a 8 mesi, con pena detentiva tramutata in pecuniaria per un totale di 3600 euro.