Inseguimento a Medicina (Bologna): scappa su una moto con targa falsa. Denunciato

La moto è stata sequestrata dai carabinieri (foto di repertorio)

Medicina (Bologna), 13 marzo 2023 – La targa della moto ritoccata ‘ad arte’ con qualche striscia di nastro adesivo bianco. Così una ‘v’ era diventata rapidamente una ‘i’, un trucco, come ha poi lui stesso ammesso, al temine di un inseguimento con i carabinieri da Medicina a Budrio, escogitato per “evitare la multa”.

E’ finito nei guai un 56enne italiano, denunciato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, porto di arma (in tasca aveva un coltellino) e uso di atto falso.

Tutto però inizia con un inseguimento, l’uomo, in via Roslè, sorpassa una pattuglia dei carabinieri. I militari si accorgono presto che qualcosa non va con la targa della moto, così, da Medicina gli stanno dietro, fermandolo a Budrio.

Al momento dei controlli, il 56enne dimostra di aver tutti i documenti in regola, eccetto, appunto, la targa della moto, ritoccata per evitare le multe. Mezzo e targa sono quindi stati sequestrati, mentre all’uomo è stata ritirata la patente.