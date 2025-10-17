Sos case popolari
CronacaInseguiti e speronati in autostrada: i ladri imboccano l’A14 in contromano per fuggire
17 ott 2025
REDAZIONE WEB
Cronaca
  Inseguiti e speronati in autostrada: i ladri imboccano l'A14 in contromano per fuggire

L’auto (rubata) viaggiava a tutta velocità in A14. Per sfuggire agli agenti ha cercato di imboccare l’uscita di Casalecchio: due occupanti su tre sono fuggiti a piedi nei campi. Nel bagagliaio, una schiera di attrezzi per i furti

Bologna, 17 ottobre 2025 – A tutta velocità lungo l’A14 su un’auto rubata: inseguito, ha speronato l’auto della polizia stradale pur di fuggire. A intercettare il veicolo sono stati gli agenti che hanno arrestato un trentenne albanese per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per ricettazione.

Cosa è successo

La scena da far west è avvenuta nella notte dell’11 ottobre scorso. L’auto nera, con a bordo tre persone, è stata intercettata sull’autostrada A14: alla vista della pattuglia di polizia, si è lanciata in una fuga a tutta velocità, con comportamenti pericolosi per le altre auto di passaggio.

Il contromano

Gli agenti hanno cercato a più riprese di fermare l’auto nera: hanno anche azionato la sirena e i lampeggianti. Ma il guidatore non si è dato per vinto, anzi: ha raggiunto contromano l’uscita di Casalecchio di Reno, speronando più volte la pattuglia all’altezza dello svincolo per la tangenziale

La fuga

Vedendosi ormai braccati, con l’auto in panne, gli occupanti hanno abbandonato il veicolo e sono scappati a piedi. Uno dei tre uomini è stato raggiunto e fermato dagli agenti, mentre gli altri si sono dileguati nei campi facendo perdere le proprie tracce.

I complici

Poco dopo, un’altra pattuglia della stradale ha ingaggiato un inseguimento di una seconda auto di complici, che, per non farsi intercettare, avevano invertito il senso di marcia, percorrendo l’autostrada contromano per poi abbandonare il veicolo poco più avanti. Anche in questo caso, gli uomini a bordo sono riusciti a fuggire a piedi.

Il sequestro e le indagini

Entrambe le auto sono state sottoposte a sequestro e a bordo di entrambe sono stati trovati strumenti per lo scasso e i furti nelle abitazioni: flessibili, cacciaviti, trance idrauliche.

L’arrestato

Il conducente della prima auto fermata è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione perché trovato a bordo di un’auto rubata. Da controlli effettuati, l’uomo ha diversi precedenti per furti.

