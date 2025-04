"Insieme contro i neo-imperialisti. Oggi gli Stati Uniti Europei sono diventati una necessità"

"Unire l’Europa, unire il mondo". In una domenica bolognese densa di manifestazioni sui temi europei, ieri è tornato utile anche il motto del Movimento Federalista Europeo, fondato da chi il Manifesto di Ventotene lo ha scritto: Altiero Spinelli. Quindi, non solo Piazza per l’Europa, i federalisti – il cui segretario generale è Roberto Castaldi – e il Movimento Europeo si sono ritrovati al circolo Arci ‘Alle Rive del Reno’. All’interno dell’incontro, è intervenuta Giorgia Sorrentino, segretaria generale della Gioventù Federalista Europea.

Sorrentino, ieri un incontro di confronto sulle sfide dell’Europa.

"È stata anche una giornata utile per stringersi attorno al simbolo della bandiera europea. Un’Europa unita protegge i cittadini, essere a favore di questo non vuol dire promuovere una politica delle armi".

L’Europa è sotto attacco?

"Sì, vive una duplice battaglia: sicurezza e democrazia, che ne è un valore fondante. Russia, Cina e ora anche Usa perseguono progetti neo-imperialisti, così l’Europa è diventata un terreno nemico o da conquistare".

Ci spieghi meglio.

"È solo unendoci che possiamo contrastare quest’ondata delle autocrazie nazionaliste e salvare i valori europei quali libertà, democrazia, giustizia, solidarietà, un modello nuovo di convivenza tra i popoli, fondato su unità e pace".

Quindi un continente contro i nazionalismi?

"Un’alternativa politica e culturale ai nazionalismi. Questo è possibile solo se superiamo le nostre vulnerabilità dovute alla frammentazione politica".

In uno scenario sempre più denso di conflitti, come può essere utile lo spirito del federalismo?

"Oggi il sogno di pochi degli Stati Uniti d’Europa è diventato la necessità di tutti. Il federalismo europeo si è sempre considerato un’avanguardia politica che vede oltre alle crisi del momento specifico".

E sulle politiche di riarmo?

"Non si tratta di una corsa alle armi. Per avere una politica estera europea, però, occorre una politica di difesa. Qualunque cittadino europeo dovrebbe essere d’accordo col fatto che dovremmo essere noi a decidere per la nostra sicurezza, non lasciare la nostra salvaguardia in mano ad altri territori".

Con i trattati degli Anni ‘90 e l’introduzione della moneta unica, il disegno politico di Spinelli è arrivato a un suo definitivo compimento?

"Maastricht è stato certamente il momento di svolta. Dopodiché non abbiamo avuto grosse modifiche nelle competenze dell’Unione Europea. Le recenti tensioni, tuttavia, hanno messo in luce il bisogno di avere anche un’unione fiscale, e la necessità di una riforma che abolisca il diritto di veto in Consiglio europeo".

A proposito di questo, cos’è mancato in questi anni?

"Non c’è stato un grande investimento nello sviluppo di un’identità europea. Siamo tutti cittadini sia del nostro Paese di appartenenza che dell’Europa. E dobbiamo recuperare la voglia di guardare al domani".