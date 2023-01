Insieme nelle tappe della memoria

Il Comune e la Comunità Ebraica bolognese organizzano la Run for MEM-corsa per la memoria verso il futuro. La realizzazione tecnica è stata sempre affidata alla UISP - Comitato territoriale di Bologna. La corsa, non competitiva, si svolgerà domenica 29 gennaio e ha l’obiettivo di attraversare i luoghi della memoria presenti nella città. Le tappe sono: Porta Lame, Certosa, Stadio, Giardini di Porta Saragozza, via Pietralata, via Finzi, Sinagoga, piazza Nettuno. Il ritrovo è alle 9 in Piazza del Memoriale della Shoah, con il sindaco Matteo Lepore, il presidente della Cei Monsignor Matteo Zuppi, e il presidente della Comunità ebraica bolognese Daniele De Paz. Partenza alle 9.30 (le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate online fino a sabato 28 gennaio oppure sul posto fino a dieci minuti prima).