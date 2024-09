’Insieme per il lavoro’ con Cna. Aiuto nella ricerca di manodopera: "Saranno assunte ottanta persone"

Un meccanismo semplice e immediato che metta a contatto le esigenze delle imprese e le persone in cerca di occupazione con fragilità, unendo la sfera del privato e del pubblico. Il servizio Insieme per il lavoro di Città metropolitana e Arcidiocesi stringe la collaborazione con Cna, offrendo possibilità di inserimento lavorativo a chi è scarsamente autonomo, coinvolgendo anche le piccole e medie imprese, dove il bisogno di manodopera è elevato. Sono già 76, infatti, le aziende Cna che da luglio scorso hanno chiesto di attivare le selezioni per assumere dipendenti e sono già 80 le selezioni attivate tra imprese e candidati.

"Spesso le piccole imprese non hanno le competenze per rivolgersi alle agenzie di lavoro, ma con questo meccanismo è tutto più semplice – afferma Antonio Gramuglia, presidente Cna –. Per le nostre imprese associate la mancanza di manodopera è la problematica maggiore, così come il ricambio generazionale: in questo modo troviamo una soluzione possibile per compensare questa necessità. C’è una forte apertura anche ad accettare proposte di lavoratori anche non formati, e qui Cna mette in campo diversi servizi". Le aziende maggiormente interessate sono quelle di "impiantistica elettrica, idraulica e meccanica – scandisce il direttore Claudio Pazzaglia –. In questi settori bisogna investire anche per colmare il ricambio generazionale nelle imprese. E nel puzzle complessivo di Insieme per il lavoro c’è anche l’ambizione di essere un luogo di ri-orientamento delle persone".

A rivolgersi al progetto sono donne e uomini adulti, persone senza esperienza e anche molti giovani. "Insieme per il lavoro da sette anni si occupa di inserire nel tessuto economico delle persone che hanno delle difficoltà o meglio che hanno bisogno di un supporto e di un accompagnamento nell’inserimento lavorativo – spiega Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto del sindaco metropolitano e delegato al Lavoro –. I nostri riferimenti sul territorio sono diverse centinaia e solitamente sono le grandi aziende, ma adesso attraverso Cna c’è la possibilità di attivare una relazione con le piccole imprese: questa è un’opportunità in più per chi cerca e chi vuole assumere".

Gli inserimenti totali di Insieme per il lavoro sono circa tremila e oltre mille sono le persone occupate. "Mettiamo insieme realtà pubbliche e private – dice Giovanni Cherubini dell’Arcidiocesi –, tenendo sempre al pari i bisogni delle aziende e quelli delle persone. Facciamo anche un lavoro di orientamento per chi non trova lavoro e ora con Cna abbiamo una possibilità in più".

Mariateresa Mastromarino