Insieme per il lavoro incontra le imprese

La Bbs, Bologna Business School, ospita oggi a villa Guastavillani (ore 18, via degli Scalini 18), un evento organizzato da ’Insieme per il lavoro’. Titolo: La collaborazione si rinnovaIncontro con le imprese. L’incontro vuole indagare le dinamiche di matching fra domanda e offerta di lavoro in questo momento storico, assieme ai protagonisti del mondo dell’impresa. L’evento è moderato da Agnese Pini (direttrice di QN, Nazione, Giorno e Carlino); l’apertura è affidata a Max Bergami, Dean della Bbs. Intervengono Giovanna Trombetti (direttrice Area sviluppo economico e sociale della Città metropolitana), Giuseppina Gualtieri (presidente Tper), Francesco Malaguti (presidente Camst Group), Manuel Terzi (founder Caffè Terzi). Concludono Vincenzo Colla (assessore regionale Lavoro), Matteo Lepore (sindaco metropolitano) e l’arcivescovo Matteo Zuppi.