Insieme per Mehdi L’attivista Arjmand: "Si ripete un incubo, ma Bologna ci è vicina"

di Giorgia De Cupertinis

Si chiamava Mehdi Zare Ashkzari. E aveva poco più di trent’anni quando, dopo venti giorni di coma, a seguito delle torture subite nel carcere in cui era stato arrestato in Iran, ha perso la vita. I sogni, i progetti. Ma soprattutto la voce, il cui suono, ormai azzittito, trova ora nuova vita nel grido che Sohyla Arjmand lancia fin da sotto le due Torri. "Sono a Bologna da tanti, tantissimi anni – racconta l’attivista iraniana, titolare del ristorante persiano in via Lianori – ma continuo a portare avanti il mio attivismo, senza mai tacere, per dare voce a quei giovani che nella nostra terra, come Mehdi, lottano per la libertà".

Sohyla, proteste e arresti sono ormai all’ordine del giorno in Iran.

"Sì, e la storia di Mehdi è un incubo che si ripete, una cicatirce sempre aperta, che sembra impossibile da rimarginare. So bene cosa vuol dire morire per la libertà. Dobbiamo salvare questi giovani e, oggi più che mai, dobbiamo essere la loro voce: tutto quello che sta succedendo in Iran è inammissibile. Come Mehdi, purtroppo, ci sono tantissimi altri ragazzi che lì trovano la morte e nessuno di loro deve e può essere dimenticato".

Qual è il suo appello?

"Ammiro il coraggio dei giovani iraniani, delle donne, che a mani nude vanno per le strade e combattono contro la dittatura. Devono essere un esempio per il mondo, ma questo mare di sangue non si fermerà se le istituzioni e i rappresentanti del governo non ci mettono seriamente la faccia".

Che riscontro ha trovato a Bologna?

"Mehdi ha studiato e lavorato in questa città. Una città solidale, con il nostro popolo e non solo. Basta pensare alle tante manifestazioni che si sono realizzate in queste strade, e a cui ha partecipato persino il sindaco. È la dimostrazione di una città che ci ha sempre dato sostegno e che si è sempre schierata in prima fila, senza mai lasciarci soli. Non solo".

Cos’altro?

"Negli ultimi mesi ho conosciuto diversi giovani iraniani, con cui parlo e mi confronto: cerco di stare accanto a loro, di sostenerli, anche se è dura riavvolgere il nastro. Molti ragazzi arrivano in questa città già laureati, per iscriversi a un master universitario, anche se in realtà sono alla ricerca di una via che porti loro verso la libertà. Hanno bisogno di essere tutelati e non lasciati soli".

Ci sono delle iniziative in programma per ricordare Mehdi?

"Oggi pomeriggio (ieri, ndr) saremo in via Zamboni per una fiaccolata in suo onore. Mentre ci sarà una manifestazione, giovedì 5 gennaio, dalle 15 alle 17 in piazza Nettuno. Scenderemo in piazza per lui, per coloro che stanno inseguendo la libertà e per coloro che hanno perso la vita per lo stesso motivo. E ci sarà anche un amico di Mehdi".

Un modo, dunque, per farsi sentire anche da lontano.

"Esatto. Vogliono farci credere che ciò che accade negli altri Paesi al regime non interessi, ma non è così. Anche per questo mi aspetto, e spero, che l’Italia prenda le difese di questi ragazzi. È vero, noi iraniani siamo un popolo molto orgoglioso, non chiediamo mai nulla: ora, però, abbiamo bisogno almeno di una mano sulla spalla".