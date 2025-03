Installata la prima bacheca rosa: "Informazioni per l’emergenza, un aiuto alle vittime di violenze"

Inaugurata la prima Bacheca rosa in Emilia-Romagna. Questa la eccezionale iniziativa a Baricella per la festa dell’8 marzo: creare uno spazio dedicato all’informazione tutta al femminile. Sabato scorso, al pomeriggio, in occasione della Giornata internazionale della donna, alle 17, in via Roma al municipio di Baricella, il sindaco, Omar Mattioli, insieme a un nutrito gruppo di associazioni di volontariato locali, ha inaugurato la ’Bacheca rosa’. Si tratta, nello specifico, di uno spazio, fortemente voluto dall’amministrazione, dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere.

Un’area che offrirà informazioni utili e contatti di emergenza per chiunque stia vivendo una situazione di abuso o violenza. La bacheca, prima a essere installata in Emilia Romagna, conterrà anche informazioni di carattere sanitario legate al mondo femminile, come dettagli sui principali screening da farsi e disponibili sul territorio. All’inaugurazione era presente insieme al sindaco Mattioli, la vice sindaca Elena Gurioli e l’assessore alle Pari Opportunità, Barbara Gualandi. Con loro c’era anche Giovanna Casciola, rappresentante di Mondo Donna Onlus, associazione che da tempo collabora con il Comune di Baricella per una serie di iniziative legate al mondo femminile.

Nel corso dell’inaugurazione, e del simbolico varo della bacheca in rosa, alcune rappresentanti delle associazioni del territorio, tra cui Protezione civile, Spi-Cgil, Donne di Boschi, Avis, Auser, Centro Sociale La Villa, Cadiai, hanno letto brani e poesie interamente dedicati alla donna. "Questa iniziativa da noi a lungo voluta e finalmente avvenuta – spiega con soddisfazione il primo cittadino baricellese –, rappresenta un segno concreto dell’impegno costante del Comune per la creazione di una solida rete di sostegno e prevenzione, della quale andiamo particolarmente fieri".

z. p.