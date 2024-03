Installate tre colonnine per le auto elettriche

Alle tre colonne per la ricarica dei veicoli elettrici già esistenti nel territorio del Comune di Vergato se ne aggiungono ora altre tre: a Tolè, a Cereglio e nel capoluogo. Le colonnine di ricarica Enel sono compatibili con tutti i modelli di auto elettrica presenti sul mercato che ricaricano in corrente alternata.

"L’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente che passa anche attraverso la transazione ecologica dai veicoli a scoppio a quelli ad alimentazione elettrica - spiega il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri - ci ha visto in questi anni attivi nel cogliere tutte le occasioni per installare, nel nostro territorio comunale, colonne di ricarica per automobili. Questo ci permette di garantire il servizio sia a professionisti che a turisti che frequentano il territorio, configurandosi quindi come infrastruttura essenziale per l’attrattività dello stesso".