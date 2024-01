Installati altri due defibrillatori: "Copriremo tutto il territorio"

Dopo la collocazione di un defibrillatore fuori dalla farmacia Cicogna a San Lazzaro altri due strumenti salvavita sono stati installati in punti strategici: uno davanti la Mediateca e l’altro in piazza Bracci di fianco al Municipio. "San Lazzaro è un comune CardioProtetto dal 2016 – sottolinea la sindaca Isabella Conti - quando un fatto tragico avvenuto in una scuola ha visto una giovane mamma perdere la vita per un attacco cardiaco. Mi sono sempre chiesta se un defibrillatore a portata di mano avrebbe potuto salvarla e questa considerazione mi ha fatta soffrire moltissimo, ma mi ha imposto di intervenire subito. Da allora stiamo lavorando continuamente per ampliare la presenza di dotazioni salvavita nei punti più frequentati, garantendo il massimo della protezione possibile. Perché una città nella quale vale la pena vivere si prende cura della salute e del destino dei propri cittadini".

Così l’assessora alla Sicurezza Sara Bonafè: "Per il 2024 come Amministrazione prevediamo di esternalizzare l’apparecchio presente nella palazzina della polizia locale e dei servizi sociali, oltre a rapportarci con i centri sociali per estendere la mappa dei defibrillatori all’aperto in tutto il nostro territorio, in modo tale da garantire il presidio anche quando i locali sono chiusi. L’intenzione è quella di favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso le sedi della pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici".

Il decreto attuativo pubblicato a marzo 2023 prescriveche i DAE devono essere installati in luoghi pubblici e accessibili al pubblico 24 ore su 24. Un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca.

z. p.