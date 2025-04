Installati nuovi sportelli Postamat a Savigno e Castello di Serravalle

Lavori in corso negli uffici postali di Savigno e Castello di Serravalle, dove sono state completate le installazioni di due nuovi Atm-Postamat: sportelli automatici dotati di monitor digitale a elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Soluzione che dopo gli uffici postali di Granarolo, Baricella, Galliera e Marzabotto approda nei due centri abitati di Valsamoggia. Postazioni di ultima generazione in funzione tutti i giorni della settimana 24 ore su 24, dotate di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati. E dai quali è inoltre possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta elettronica.