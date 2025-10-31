Installati sul territorio cinque defibrillatori. Investiti 16mila euro

A Budrio cinque nuovi defibrillatori semiautomatici esterni di nuova generazione, telecontrollati e installati in teche esterne, assegnati nell’ambito del progetto regionale finanziato dalla Regione e coordinato dalla centrale operativa 118. L’iniziativa ha l’obiettivo di incrementare la diffusione dei defibrillatori sul territorio, garantendo la loro accessibilità 24 ore su 24 alla cittadinanza. Il Comune per questo intervento ha stanziato 15.664,80 euro per realizzare tutte le opere di predisposizione per l’installazione dei defibrillatori.

L’importanza del progetto nelle parole della sindaca Debora Badiali: "Una conferma della priorità che viene data alla salute e alla sicurezza dei cittadini, un intervento che non riguarda solo il centro di Budrio, ma anche le frazioni. Diventano così otto i dispositivi DAE presenti su tutto il territorio comunale. Ringrazio inoltre anche il Coer di Budrio che si occuperà di verificare costantemente il corretto funzionamento dei dispositivi, un segnale di collaborazione tra le realtà del territorio a testimonianza della centralità che viene attribuita a questo tema. Sono in fase di organizzazione, inoltre, momenti informativi e corsi sull’utilizzo dei DAE".

I nuovi punti scelti anche per ampliare la copertura del territorio comunale sono le Torri dell’Acqua su muro esterno, l’asilo Aquiloni nel muro esterno sotto la tettoia, il circolo Dugliolese, sul muro dello spogliatoio, la Consulta di Prunaro, sul muro esterno della rampa, le ex scuole di Maddalena di Cazzano, sulla colonnina nel parcheggio dal lato ingresso pedonale. I 5 nuovi defibrillatori si aggiungono ai tre già esistenti sul territorio tra Budrio, Vedrana e Mezzolara.

z. p.