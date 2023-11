Installatori impiantisti

Cercasi due installatori elettronico impiantista a San Giovanni in Persiceto, per impianti elettrici civili e industriali. Sono preferibili conoscenze digitali, così come il diploma di perito elettricoelettrotecnicoelettronico. Necessaria la patente B ed essere automunito. L’offerta è a tempo determinato a tempo pieno, dalle 08 alle 12 e dalle 13:30 alle 17:30.