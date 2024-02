Installazione di tessuti alla Rocca di Bazzano

Primo giorno di esposizione, oggi dalle 15 alle 19 nel cortile della Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, per Intrecci, installazione di tessuti, che unisce un’ironica opera realizzata da Gino Pellegrini nel 1979 con gli arazzi eseguiti da 23 allievi dell’Accademia di Brera, in un percorso in cui non sono i titoli delle opere, ma le tecniche utilizzate a confrontarsi e a porre l’attenzione su questa antica arte. L’Oro di Pulcinella di Pellegrini con gli arazzi saranno visitabili fino all’11 febbraio in un evento a cura di Elio Rigillo e Francesco Finotti nell’ambito di Art City Bologna.