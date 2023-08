Insulta il sindaco, 70enne nei guai

Non c’è pace per il sindaco di Baricella che, dopo le minacce di morte ricevute un mese fa per posta (e per cui è sotto protezione su ordine della Prefettura), è stato insultato da un cittadino con offese ed ingiurie durante un incontro pubblico a seguito della grandinata di due settimane fa. Era la sera dell’1 agosto scorso quando i carabinieri della Compagnia di Molinella, che stanno ancora indagando sulle minacce ricevute, sono intervenuti in un edificio di via Guidetti a Baricella dove si stava tenendo un’assemblea pubblica sui danni dal maltempo. I militari sono stati chiamati dal sindaco stesso per placare un cittadino 70enne che, durante la riunione tra il primo cittadino e alcuni residenti, ha insultato il sindaco dissentendo da quanto si stava discutendo. Stando a quanto ricostruito e testimoniato dai presenti il pensionato si sarebbe alzato dalla sedia, perché non concordava sulle condizioni dei tetti delle abitazioni, e avrebbe affrontato a viso aperto il sindaco Mattioli che è stato costretto a interrompere l’incontro. "Sei un idiota" avrebbe iniziato a urlare il 70enne prima di una serie di altre offese più violente. Sono in corso accertamenti da parte della Procura della Repubblica, il reato ipotizzato è quello di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.