Insulti ad Alessandra Matteuzzi. Arriva il primo risarcimento. E si indaga su altri 10 odiatori

La povera Alessandra Matteuzzi continua a non avere pace. Non solo il 23 agosto di due anni fa è stata massacrata dall’ex a martellate, calci, pugni e colpi di panchina sotto casa in via dell’Arcoveggio. Ma ora, la sua memoria viene pure infangata sui social da decine di commenti crudeli nei suoi confronti.

E così, sono finiti a processo per diffamazione nove ’leoni da tastiera’ che i nipoti di Sandra, rappresentati dall’avvocato Chiara Rinaldi, hanno querelato nel corso dei mesi passati. Cinque di questi dovevano iniziare il processo ieri, ma nei confronti di uno è stata rimessa la querela a seguito di un risarcimento (la cui somma non è stata resa nota), mentre a causa di alcuni difetti di notifica ad altri imputati tutto quanto è slittato al 17 ottobre. Data in cui era già previsto l’inizio del processo per gli altri quattro ’haters’, come vengono chiamati gli ’odiatori’ che insultano gli altri sui social network, spesso utilizzando nomi e account falsi. In quel contesto, chiederanno di costituirsi parte civile anche Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, e la loro anziana madre, entrambe difese dall’avvocato Antonio Petroncini. Così, i due procedimenti, di fronte al giudice Filippo Ricci, potranno essere riuniti. In entrambi i casi, dopo le indagini il pm chiese la citazione diretta a giudizio per gli indagati. Tra gli imputati nel primo ’filone’ c’è anche l’ex direttore della Croce bianca di Ferrara Donatello Alberti, difeso dall’avvocata Gisella Rossi, che si dimise dalla carica proprio a seguito di questa vicenda.

Ma c’è di più: in queste ore sono infatti in corso di identificazione anche altri dieci ’haters’ che nei mesi scorsi hanno infamato Alessandra su internet. Una volta che sarà accertata la loro vera identità, saranno a loro volta denunciati.

"Ridicola e finta", "Mi dispiace per lei, ma a 56 anni ti metti con un ragazzino di 27... lui poteva essere suo figlio, doveva usare il cervello", sono solo alcuni delle decine di messaggi che hanno insultato la memoria di una donna brutalmente assassinata dall’ex. Lui, Giovanni Padovani, è in carcere dal giorno del delitto. E il 12 febbraio è attesa la sentenza del processo che lo vede imputato per omicidio aggravato da stalking, premeditazione, futili motivi e legame affettivo con la vittima.

Federica Orlandi