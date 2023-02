Insulti al preside, due studenti nei guai

di Zoe Pederzini

Il dirigente scolastico dell’Iis Mattei di San Lazzaro, Roberto Fiorini, è stato insultato da due studenti di un’altra scuola che hanno fatto irruzione nella scuola e seminato il caos nell’ufficio della presidenza. Sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione di San Lazzaro di Savena che hanno rimesso al vaglio della Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna i due, di 15 e 14 anni, per i reati di interruzione di pubblico servizio, rifiuto di rilasciare le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì verso le 12.10. A quell’ora i carabinieri della centrale operativa del 112 hanno ricevuto la telefonata del dirigente scolastico del Mattei che riferiva che alcuni giovani studenti, di un’altra scuola, erano riusciti ad entrare nel plesso per, poi, dirigersi nel suo ufficio e iniziare a insultarlo. I ragazzi hanno poi provato a distruggere mobilio e suppellettili senza, però, riuscirci. Pare che questi due giovani si fossero introdotti nella scuola per incontrare qualche amico per, poi, bighellonare tra i corridoi fino ad arrivare alla presidenza. Qui si sono introdotti e, una volta sorpresi dal dirigente, avrebbero dato in escandescenze.

L’atteggiamento di sfida da parte dei due giovanissimi, che pare fossero soggetti ad un periodo di sospensione da parte della loro scuola, si è protratto fino all’arrivo della pattuglia dei militari della Compagnia di San Lazzaro di Savena che, avvisati dalla centrale operativa, sono immediatamente intervenuti.

Sono stati quindi allertati immediatamente i rispettivi genitori a cui i minori sono stati affidati. Si tratta, come detto, di un 15enne e di un 14enne, iscritti in un’altra scuola. A parlare dell’accaduto, con preoccupazione, è lo stesso dirigente Fiorini: "Questi episodi sono la punta di un iceberg su cui occorre che tutti, dai vertici in giù, riflettano. Occorre collaborazione perché, da soli, possiamo fare poco – sottolinea il dirigente –. Il tasso di sofferenza dei giovani è in netta crescita, ed è esponenzialmente maggiore in tessuti socio-economico-culturali svantaggiati". Insomma, serve l’impegno di tutti per evitare che la situazione possa ulteriormente peggiorare.

"La sofferenza dei giovani che non vedono un futuro viene sfogata con questa rabbia che sta diventando difficile da prevenire ed arginare – conclude Fiorini –. È un problema successivo alla pandemia, ma non conseguenza della pandemia, questo va specificato. Il Covid ha solo acuito problemi già latenti ed insiti nelle giovani generazioni di adolescenti. Credo che sia necessario un confronto urgente su questi temi e una fitta collaborazione. Noi da soli come ente scuola non riusciamo a far fronte a questo, gli assistenti sociali neanche e le famiglie men che meno. Ricevo genitori tutti i giorni, preoccupati per come vedono cambiare i figli. E questo episodio è rappresentativo, come detto, di un tasso di sofferenza dei giovani che non si riesce più ad arginare".