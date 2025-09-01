Insulti omofobi a San Luca. La denuncia di Barbara: "Io, offesa due volte"

"Voglio dire a tutte le donne che non solo sole: siamo unite, siamo tante. E insieme possiamo essere un’onda che ripulisce tutto questo odio". Barbara Col, operatrice socio sanitaria, è un’altra vittima delle scritte misogine e sessiste che hanno macchiato i muri del Portico di San Luca. La 38enne ha avuto il coraggio di denunciare in Questura il gesto ignobile che le è stato rivolto contro: una frase lapidaria, violenta e offensiva, che recita un grave insulto omofobo.

Col, come ha trovato la forza per ’fare rumore’ e condannare questa violenza? "L’ho scoperto tramite Alice Guerra (la personal trainer che per prima in rete ha denunciato l’accaduto, ndr). Mi ha contattato in privato chiedendomi se fossi a conoscenza di quello che stava capitando, dicendomi che avevano colpito anche me".

Anche il suo nome è finito tra le scritte? "Non solo. Hanno scritto il mio nome, cognome e mi hanno insultata pesantemente in una doppia veste".

Cioè? "Mi hanno offesa in quanto donna, aggiungendo agli insulti anche una frase omofoba. Mi hanno denigrata perché lesbica. È stato un doppio colpo, quindi, per me leggere quegli imbrattamenti".

Cos’ha provato quando lo ha scoperto? "Paura, perché non avevo idea di chi potesse essere stato. Inizialmente ho pensato che l’autore potesse conoscermi, quindi ho avuto timore per la mia persona. Poi è arrivato il dolore".

Cosa le ha fatto più male? "L’uso della parola lesbica, impiegato come un insulto. È inaccettabile un atteggiamento del genere. Io sono lesbica e non mi vergognerò mai di esserlo. Ho scoperto che siamo tante, tantissime donne colpite da questo gesto violento. E ci sentiamo insicure perché non sappiamo chi ci sia dietro".

Cosa vuole dire a chi non ha ancora sporto denuncia? "Donne, noi non siamo sole: insieme, come un’onda, possiamo ripulire tutto questo odio. Denunciate".

È legata a San Luca? "È un luogo in cui riconnettere anima, mente e corpo. Un luogo sicuro, dove però siamo state colpite. Mi sono sentita violata a casa mia".