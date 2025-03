Insulti razzisti per posta: "Un episodio che fa male"

"Marocchino di m... e lavativo. Vai a lavorare al tuo paese così non sei un peso per noi italiani". Nasser Hammami, 64 anni, si è ritrovato questo messaggio per posta, nella buca delle lettere. Una busta firmata dal Comitato Razzista Bolognese. Minacce e offese che hanno colpito e fatto male a Nasser e a sua moglie, 65 anni, anche lei finita nel mirino della lettera. "Queste parole mi hanno toccato tantissimo, anche a mia moglie. Non abbiamo nessun nemico in città. Sono offese molto pesanti, anche personali. Ora abbiamo paura che possano venire a casa. Non ci aspettiamo cose belle", prosegue Nasser.

Lunedì scorso si è ritrovato ad affrontare questo spiacevole episodio. E a distanza di una settimana rimane ancora il timore che altri avvenimenti simili, di portata razzista, possano verificarsi. Tanto che ha denunciato subito l’episodio alla Polizia. Nasser, tunisino di nascita, è in Italia da 30 anni.

Conosciuto nel quartiere Savena, dove vive, ha svolto diversi lavori in città, rivestendo anche il ruolo di allenatore nei settori giovanili di molte squadre di quartieri di Bologna, tra cui 15 anni al Fossolo. Oltre alla moglie vive anche con i tre figli di 38, 24 e 19 anni.

"Ho sempre rispettato chiunque e mai nessuno mi ha trattato male. Una cosa del genere non me la sarei mai e poi mai aspettata", prosegue dispiaciuto Nasser. Che ora spera si possano trovare i responsabili di questo atto: "Non sappiano chi siano i razzisti. Perché questo odio? Spero non lo facciano anche con altri. Fa molto male, queste persone vanno punite. Odiare le persone perché provenienti da altri paesi e di altre religioni non è una cosa normale. Il mondo è per tutti", conclude Nasser.

Nicholas Masetti