Insulto con la Card del Comune di Bologna: scuse e indagine

Bologna, 3 gennaio 2025 – Il codice può sembrare a prima vista astruso, ma a guardarlo meglio si intravede subito l’insulto celato da numeri e caratteri speciali: 27UP1d0c0c091ion3.

Ora rileggetelo: sostituendo i numeri con lettere simili, una strada che tanti percorrono per usare password sicure e insieme facili da ricordare, ecco emergere le parole “stupido” e “coglione”. Il codice doveva servire per attivare la Card Cultura (che consente l’accesso gratuito ai musei e ai servizi culturali di Bologna) che il Comune regala ai suoi dipendenti. Ora, la Fondazione Welcome che “promuove e sviluppa il Turismo, in ogni sua forma, modalità, mezzo ed accezione” annuncia di avere aperto una indagine interna per capire come sia potuto accadere che tale sequela di numeri e lettere sia finita nella missiva che il il Comune ha spedito ai dipendenti annunciando il regalo.

La lettera del Comune di Bologna che comunica il codice di attivazione (con insulto) ai dipendenti

Il caso era stato sollevato dal sindacato Sgb. E Bologna Welcome "esprime profondo rammarico per quanto occorso in occasione della distribuzione ai dipendenti del Comune del dono della Card Cultura. E' stata avviata una indagine interna per capire cosa sia accaduto – recita la comunicazione diffusa dalla Fondazione – e saranno assunti i provvedimenti tecnici ed organizzativi conseguenti affinché non si ripetano episodi di questa natura". Il codice in questione, intanto, "è stato sospeso ed un nuovo sarà distribuito a breve", spiega la Fondazione, manifestando "le proprie scuse a tutti i dipendenti ed alla struttura del Comune di Bologna".

Sulla vicenda, intanto, affonda il colpo l'ex candidato sindaco del centrodestra Fabio Battistini, che per la "card delle beffe" va all'attacco del primo cittadino Matteo Lepore: "Ma ci è o ci fa? O i suoi lo trattano come tale?", scrive Battistini su Facebook.