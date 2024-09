Insultò la curva della Fortitudo. Daspo confermato per Antonini

Daspo confermato per Valerio Antonini. Il Tar ha infatti respinto il ricorso presentato, attraverso i suoi legali Gabriele Bordoni e Carlo Zaccarini, dal presidente del Trapani Shark. I fatti risalgono al 9 giugno scorso quando al PalaDozza si è giocata gara quattro di finale promozione tra la Fortitudo e il club siciliano: a pochi secondi dalla fine, dopo il tiro libero sbagliato da Freeman, Antonini ha fatto il gesto dell’ombrello. Un movimento che non è sfuggito agli avversari e nemmeno all’Anticrimine, con la Questura che il 13 luglio gli ha notificato il Daspo. Dalle limitazioni peraltro modeste: un anno di interdizione alle partite di basket a esclusione di quelle della sua squadra, cui può partecipare previo "accorgimenti di prudenza" come entrare dieci minuti dopo l’inizio e uscire dieci minuti prima della fine.

Per i giudici amministrativi, che hanno respinto il ricorso, la condotta di Antonini "comprovata da vari elementi probatori appare obiettivamente gravemente provocatoria nei confronti della tifoseria della squadra locale e idonea a creare pericolo per l’ordine pubblico". Per l’avvocato Gabriele Bordoni, che assiste il patron degli Shark, si tratta di una "decisione interlocutoria che non ci soddisfa e che impugneremo. Siamo comunque molto lontani dall’essere entrati nel merito della questione, che verrà affrontato a breve".

c.c.