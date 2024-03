Insulto razzista a Dumfries durante Bologna-Inter: la reazione esemplare del tifoso

Bologna, 11 marzo 2024 – Un bruttissimo episodio si è verificato ieri sera durante la gara di campionato tra Bologna e Inter giocata al Dall’Ara.

L'interista Dumfries

Dalle tribune dello stadio il terzino dell’Inter, l’olandese Dumfries, è stato bersagliato in modo vergognoso con un epiteto razzista da un tifoso presente sugli spalti.

Al vergognoso insulto ha però risposto in modo esemplare un altro tifoso che era seduto qualche posto più in là. “Ma cos’hai in testa”, ha replicato il ragazzo – un content creator – rivolgendosi a chi aveva insultato il giocatore dell’Inter.

Lo stesso giovane ha poi postato sui social il video in questione.