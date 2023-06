Intanto prosegue il processo al Nar

Il processo davanti alla Corte d’assise d’appello per l’ex Nar Gilberto Cavallini, a gennaio 2020 condannato all’ergastolo in primo grado come esecutore materiale della strage del 2 agosto 1980, continua: la prossima udienza è prevista per mercoledì. Si tratta della prima udienza in cui l’imputato non sarà più assistito dai suoi storici difensori, gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, ma rappresentato da un legale d’ufficio dopo che questi hanno rinunciato al mandato, la settimana scorsa. Una sorta di "critica" nei confronti della Corte che non ha accolto, nelle scorse udienze, alcuna delle istanze proposte dalla difesa Cavallini.

Non c’è ancora una data, invece, per il processo d’appello a Paolo Bellini, l’ex "primula nera" di Avanguardia Nazionale a propria volta condannato all’ergastolo in primo grado ad aprile 2022, sempre come esecutore materiale, all’interno del processo cosiddetto "ai mandanti" della bomba in stazione, che quasi 43 anni fa mieté 85 vittime e causò oltre 200 feriti. A causa delle differenti tempistiche, non è stato possibile riunire i due processi d’appello come inizialmente era stato ipotizzato.