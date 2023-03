Integrativo alla Sm di Argile Aumento sulla busta paga oltre a bonus e welfare

Dopo una vertenza lunga cinque mesi che ha visto il sostegno di lavoratrici, lavoratori e istituzioni locali, è stato sottoscritto l’accordo dell’integrativo alla divisione S.m. di Castello d’Argile di proprietà della Bondioli e Pavesi di Suzzara.

L’accordo prevede che tutte le tematiche e le problematiche aziendali siano risolte con intese, soluzioni condivise e di non giungere a soluzioni unilaterali in caso di gestione di crisi aziendali. Dal punto di vista economico, oltre al consolidamento previsto di trenta euro mensili, ai lavoratori verrà riconosciuto un ulteriore incremento - sempre mensile - di cinquantacinque euro, arrivando così ad uno strutturale di 85 euro. Ma non solo, come da accordo è previsto un bonus una tantum di 200 euro per il 2023. Per tutti e quattro gli anni della durata del contratto è inoltre prevista un’ ulteriore erogazione di cinquanta euro in Welfare in aggiunta a quelli già previsti dal CCNL. Rsu Fiom Cgil e dalla Fiom Cgil territoriale si dicono soddisfatti: "Riteniamo positiva la chiusura della vertenza portata a compimento grazie alla tenuta e compattezza dimostrata dalle Lavoratrici e dai Lavoratori", fanno sapere. La S.M. di Castello d’Argile, che occupa una quarantina di lavoratori e che opera nel campo della meccanica agricola, era stata rilevata circa sei anni fa dalla Bondioli e Pavesi di Mantova. Proprio il 17 novembre scorso, davanti ai cancelli dell’azienda, c’era stato uno sciopero di circa quattro ore assieme al blocco degli straordinari, causa la rottura delle trattative per il rinnovo dell’integrativo aziendale.

" In sostanza – aveva spiegato Marco Colli della segreteria della Fiom - Cgil – c’è una differenza di 200 euro rispetto ai colleghi dello stabilimento di Pieve di Cento, HP Hydraulic, sempre di proprietà della Bondioli e Pavesi dove lavorano 200 persone, e dove è stato firmato poche settimane fa un ottimo integrativo. In pratica a Pieve il premio di risultato è di 500 euro, mentre ad Argile è di 300. Chiediamo non un centesimo in più, ma vogliamo, né più né meno, lo stesso trattamento dello stabilimento di Pieve, non essendo quelli di Argile lavoratori di sere B".

Matilde Gravili