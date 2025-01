"Integrativo per tanti, ma non per tutti"

I lavoratori bolognesi hanno guadagnato 205 milioni di euro di salario in più nel 2023 grazie alla contrattazione di secondo livello. Si tratta di duemila euro all’anno (lordi) aggiuntivi in busta paga per ogni dipendente delle aziende private bolognesi al centro del monitoraggio della Cgil di Bologna. La conferma arriva da Giulia Santoro, della segreteria Cgil, a seguito dell’analisi sulla contrattazione aziendale della Camera del lavoro che ha preso in esame 481 imprese sopra i 50 dipendenti.

Emerge, quindi, che chi lavora in tali imprese in media ha uno stipendio in più all’anno: 2mila euro circa aggiuntivi in busta paga che si sommano a circa 200 euro di welfare, oltre a permessi, flessibilità e altri diritti riconosciuti. Una situazione che riguarda 64.926 dei 101.212 lavoratori del settore privato (sui 381mila totali dell’area metropolitana) impiegati nelle aziende monitorate. "Ma non può essere l’integrativo il mezzo con cui si recupera il gap tra buste paga e inflazione. Quello devo farlo i contratti nazionali", ricorda Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna.

"Le retribuzioni non hanno tenuto rispetto all’inflazione, che è cresciuta del 14% tra il 2022 e il 2023, a fronte di una crescita del 7% dei salari. Deve essere il contratto nazionale a recuperare l’inflazione, il privato non può compensare il disastro del pubblico e lo Stato non può essere il peggior datore di lavoro, che riconosce solo il 5,8% di aumenti. La contrattazione di secondo livello serve a re-distribuire la ricchezza prodotta, non a recuperare l’inflazione", insiste il segretario Cgil. I contratti di secondo livello sono stati sottoscritti in 343 delle 481 imprese oggetto dell’indagine (il 71%) con quasi 65mila lavoratori che hanno avuto buste paga più ‘pesanti’.

Il part-time involontario è presente in 105 imprese, in 184 lo smart working non è ammesso, in 100 è oggetto di accordo sindacale. Il welfare aggiuntivo vale in tutto 22,3 milioni (200 euro all’anno ad addetto). Sono, infine, 101 le aziende con turni ’alla bolognese’, dove sono previste riduzioni dell’orario di lavoro a parità di salario (come Lamborghini e Ima).