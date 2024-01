Integrazione dei minori stranieri

Parola d’ordine accoglienza. Parte a Bentivoglio e Minerbio, il prossimo 23 gennaio, il percorso informativo relativo al progetto "Vesta" che a sua volta fa parte del progetto "Facciamo balotta". E’ un progetto di accoglienza in famiglia o di vicinanza solidale per minori stranieri non accompagnati e giovani rifugiati. Si tratta di percorsi diversi, in base al tempo e alla disponibilità che si ha a disposizione e sempre accompagnati e supportati dallo staff di Vesta composto da assistenti sociali, educatori, consulenti legali, psicologi e antropologi con esperienza decennale nell’accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Il percorso sarà condotto dalla cooperativa Cidas in collaborazione con Asp Città di Bologna e Comune di Bologna, e si rivolge ai cittadini interessati ad approfondire il tema dell’accoglienza. Sono previsti quattro incontri di due ore: il 23 gennaio e il 6 febbraio dalle 18 alle 20 a Bentivoglio, a Palazzo Rosso. Il 30 gennaio e il 13 febbraio dalle 18 alle 20 a Minerbio, nella biblioteca comunale, in piazza Dalla Chiesa.

Le persone interessate possono candidarsi scrivendo a info@progettovesta.com.