L’intelligenza artificiale insegna a giocare a scacchi: come funziona il nuovo programma dell’Unibo

Bologna, 11 settembre 2025 – All’Università di Bologna nasce una nuova intelligenza artificiale pensata per migliorare il gioco e le strategie degli scacchi: si chiama ShashGuru ed è stata sviluppata da Alessandro Libralesso, studente dell’Alma Mater, all’interno del gruppo di ricerca sull’IA applicata ai giochi coordinato dal professor Paolo Ciancarini, grazie al supporto tecnologico di Intel. Il sistema sarà utilizzato per la prima volta al Torneo Universitario di Scacchi dell’Ateneo, in programma da venerdì 12 a domenica 14 settembre, con la partecipazione di studenti provenienti da alcune delle università più prestigiose del mondo, e con una storica tradizione scacchistica alle spalle.

Il torneo

Oltre ottanta studenti provenienti da alcune delle università più prestigiose al mondo si sfideranno a scacchi all’Università di Bologna: da domani, 12 settembre, a domenica 14 settembre torna, per la sua seconda edizione, l’Alma Mater University Chess Tournament, che vedrà in gara 18 squadre e tre giorni di sfide sulle scacchiere. Dopo il successo del debutto lo scorso anno, la competizione si arricchisce di nuove presenze internazionali. In primo piano le leggendarie rivali statunitensi Yale e Harvard e le inglesi Oxford e Cambridge, protagoniste da oltre 150 anni di un duello storico che, per la prima volta, si sposta fuori dai confini nazionali. A contendersi il titolo ci saranno anche i campioni in carica del Politecnico di Eindhoven (Paesi Bassi), insieme alle rappresentanze di Maastricht, Panthéon-Sorbonne (Francia), University College Dublin (Irlanda), Università di Lund (Svezia) e Università del Bosforo (Turchia). Non mancano le "new entry”: dalla Keio University di Tokyo, tra le più antiche del Giappone, agli uzbeki della Samarkand State University, fino al prestigioso Trinity College di Dublino.

"Per ovvie ragioni di geopolitica internazionale non abbiamo potuto chiamare Israele, Russia e Ucraina, nazioni storicamente forti nel gioco, ma immagino stiano continuando a fare ricerca”, afferma il professor Paolo Ciancarini.

Gli atenei italiani

Per l’Italia, oltre alla squadra dell’Alma Mater, scenderanno in campo gli studenti di Milano-Bicocca, Federico II di Napoli, Università di Pisa e Università di Padova. "Gli appassionati potranno seguire la diretta live commentata su chess.com o rivedere mossa per mossa le partite sul sito ufficiale del torneo”, ricorda il rettore Giovanni Molari, che accoglierà i partecipanti venerdì 12 settembre alle ore 14 con un saluto di benvenuto. Il Torneo è organizzato con il patrocinio della Federazione scacchistica italiana e il supporto di Intel, insieme a Acquaviva, Banca di Bologna, Teodomiro Dal Negro, Lavoropiù, Aeroporto di Bologna, Cimas Ristorazione e Scuderia Future Food Living Lab.

ShashGuru: cos’è e come funziona

“ShashGuru è un modello unico nel panorama scacchistico mondiale, perché – spiega il professor Ciancarini – unisce un motore scacchistico già ampiamente utilizzato, Sashas (derivato da Stockfish), con un modello linguistico Llama 3, entrambi software open source. I due vengono collegati tramite prompt che permettono di avere una conversazione continua durante la partita, spiegando le mosse e ciò che accade sulla scacchiera”. Di fatto, dunque, unisce due elementi fondamentali: da un lato la precisione dei moderni motori scacchistici, software che analizzano le posizioni dei pezzi e determinano la mossa ottimale; dall’altro la capacità esplicativa dei sistemi di intelligenza artificiale, in grado di produrre testi chiari e coerenti simili a quelli umani.

Come verrà utilizzata l’IA durante il torneo

Sashguru verrà utilizzata per la prima volta durante il torneo: questo programma di intelligenza artificiale conversazionale sarà connesso alle 36 scacchiere elettroniche su cui i giocatori si sfideranno. “Non sarà però possibile consultarlo in tempo reale – sottolinea Ciancarini – sarebbe come barare. Lo renderemo disponibile solo a fine partita, così che i giocatori possano analizzare con spirito critico le proprie mosse e migliorare. È un modello già online che in futuro sarà molto utile anche per allenarsi”. SashGuru permetterà quindi di esaminare l’abilità dei partecipanti e comprenderne la strategia. Il sistema di IA analizzerà le mosse dei circa settanta giocatori attesi nelle tre giornate di gara. Inoltre sarà il primo sistema di intelligenza artificiale al mondo ad assegnare il premio per la ‘partita più bella’, riconoscimento che solitamente spetta a scacchisti professionisti. Non si tratta necessariamente di una partita vinta, ma di un incontro notevole per strategia e tattica, spesso arricchito da combinazioni spettacolari, sacrifici di pezzi e un finale avvincente. La valutazione tiene conto di parametri tecnici e qualitativi come l’originalità delle mosse, la precisione della linea di gioco e il livello di difficoltà, ambiti nei quali l’IA di ShashGuru può esprimere un giudizio super partes.

Chi ha creato il programma

Realizzato con il supporto tecnologico di Intel, il programma è frutto della tesi di laurea di Alessandro Libralesso, studente in Informatica dell’Università di Bologna, ed è nato all’interno del gruppo di ricerca sull’intelligenza artificiale applicata ai giochi, coordinato dal professor Ciancarini.

“Ho combinato una versione personalizzata del motore scacchistico Stockfish, realizzata dall’ingegnere e Maestro Internazionale Andrea Manzo, con un modello di intelligenza artificiale per il linguaggio", spiega Libralesso. “In questo modo è nato un sistema che non si limita a calcolare la mossa migliore, ma ragiona su di essa e la spiega con parole semplici, proprio come farebbe un bravo insegnante”. Test condotti con giocatori di diversi livelli hanno confermato l’efficacia del programma e la sua grande capacità di unire un’analisi profonda con spiegazioni chiare e immediate.