Intelligenza artificiale, la svolta. Il super centro si apre alle imprese

L’Emilia-Romagna e Bologna capitali dell’intelligenza artificiale grazie a It4lia AI Factory, una ’fabbrica’ che, da ieri, dopo il lancio ufficiale sotto le Due Torri al Dama Tecnopolo, diventerà operativa. Si tratta di una delle prime piattaforme in Europa dedicata all’intelligenza artificiale che beneficia di 420 milioni di investimenti per lo più da Commissione Ue e governo, in collaborazione con la Regione e gli altri partner del progetto. Questa patrimonio di supercalcolo e AI, quindi, potrà essere utilizzato sia da imprese sia dalle pubbliche amministrazioni, tant’è che saranno inviati questionari a tutte le aziende del territorio per capire quali siano le loro esigenze rispetto all’intelligenza artificiale. Da qui, si potrà procedere con servizi (gratuiti) ad hoc.

Al ’varo’ di It4lia la vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen e la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, insieme al presidente della Regione Michele de Pascale, al presidente del Cineca, Francesco Ubertini, e al rettore dell’Alma Mater di Bologna, Giovanni Molari. La delegazione istituzionale ha visitato le sale del Tecnopolo dove hanno sede il Cineca e l’Infn (L’Istituto nazionale di fisica nucleare), il supercomputer Leonardo e il primo computer quantistico installato nella struttura, a cui farà seguito un secondo entro fine anno. Al centro di ‘It4lia AI Factory’ c’è l’avvio di un nuovo supercomputer ottimizzato per l’intelligenza artificiale, che sarà installato sempre al Dama-Tecnopolo. Sarà una delle infrastrutture "prime al mondo e leader in Europa per capacità di elaborazione AI", spiegano Infn e Cineca. L’obiettivo è "promuovere l’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale in settori chiave come agroalimentare, cybersicurezza, studio della Terra e manifatturiero – spiegano ancora Cineca e Infn – fornendo una vasta gamma di servizi". "Grazie a un lavoro di squadra – dice Bernini, che punta a far sì che l’Italia vinca il bando Ue sulle ’giga factory’ – è stata creata una fabbrica di AI e tecnologia quantistica che ci consentirà di curare il cancro, migliorare le performance in campo farmaceutico, fare alta medicina, prevenire i terremoti, fare previsioni meteorologiche più precise, rafforzare la protezione civile".

Conferma de Pascale: "In Italia se non ci fosse questa iniziativa, solo un’impresa italiana, l’Eni, avrebbe a disposizione il supercalcolo. Quindi un’iniziativa come questa è nel Dna della Ue. Ed è anche l’identità di questo luogo". L’Europa risponde con Virkkunen: "It4lia è un passo fondamentale non solo per Bologna e per l’Italia, ma anche per la Ue". Per il presidente del Cineca, Francesco Ubertini "l’Italia si consolida l’Italia come leader nell’AI. Siamo molto orgogliosi di questo risultato, frutto di una strategia che parte dal supercalcolatore Leonardo, inaugurato nel 2022, e che ha portato investimenti senza precedenti".

Rosalba Carbutti