Intelligenza artificiale: l’arte che verrà

È il tema del momento, l’intelligenza artificiale e l’arte ne è direttamente coinvolta. Anche se la sua relazione con la tecnologia, in realtà affonda le radici all’inizio del secolo scorso. Già nel 1936 Walter Benjamin rifletteva sul senso dell’originalità ne ’L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica’ e questo stesso tema è ancora attualissimo, tangente anche a ’A Digital Framewor’, il ciclo di quattro incontri a cura dei docenti di Design Grafico Carlo Branzaglia e Danilo Danisi, che da oggi all’Accademia di Belle Arti intendono monitorare l’influenza delle tecnologie digitali nell’intero settore della creatività visuale. Del resto, proprio in Accademia, da oltre un anno, sono sempre di più le tesi che affrontano l’agomento IA.

Primo incontro (aperto a tutti) oggi alle 14 con ’L’opera d’arte nell’epoca dell’intelligenza artificiale’, un’indagine sul rapporto fra intelligenze artificiali e arti visuali condotta da Rebecca Pedrazzi, curatrice del primo volume e della prima mostra dedicati al tema in Italia. Seguiranno poi incontri con Gianluca Bernardini, Sergio Corini e Marco Grassivaro.

Carlo Branzaglia, arte e tecnologia hanno un rapporto storico: con l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale serve una riflessione approfondita?

"Sì, perché quello di cui ci stiamo preoccupando adesso è l’avvento massiccio della digitalizzazione sotto diversi aspetti che oramai fanno parte di un bagaglio che intacca tutte le professionalità che come Accademia andiamo a toccare, tutte le industrie creative, perfino i restauratori per certi versi. Quindi abbiamo cercato di fotografare il più trasversalmente possibile, quali sono gli effetti dell’avvento delle tecnologie digitali nelle arti e nella comunicazione visiva, perché cambiano gli stessi processi creativi, non solo i risultati e c’è bisogno di una mappatura più complessa".

Il procedimento sempre aperto fa perdere le tracce dell’originalità?

"Con tutte le tecnologie è sempre successo. Quando negli anni Ottanta, ad esempio, arrivarono i computer, la celebre designer April Greiman disse di fare attenzione a questo mezzo, perché sì, è bello e permette di fare cose meravigliose, ma in realtà il problema è che tutte le volte il computer ti permette di mantenere un processo creativo e progettuale sempre aperto e ritoccabile".

Rebecca Pedrazzi però sottolinea (e forse rassicura) che l’uomo rimane sempre il motore dietro a tutto...

"E lo è sotto due aspetti, perché si parla spesso di Intelligenza Artificiale come se fosse un essere che esiste di per sé. Le intelligenze artificiali sono circa 25.000 come altrettanti sono i metaversi, ma sono in realtà dei sistemi che vengono allenati dall’uomo a fare determinate cose, che sono sempre più sofisticate, certo. Di quelle cose puoi farne un uso creativo, perché sono come ’strumenti per fare’, d’altra parte però l’Intelligenza Artificiale va progettata e istruita e per questo diventa molto importante capire come progettarla e usarla per ottenere certi risultati".

L’Intelligenza Artificiale è, tra le tecnologie digitali, quella che fa più paura?

"Al momento sì, perché tutte le forme più avanzate di tecnologia hanno sempre fatto più paura, secondo la vecchia logica che Umberto Eco, in ’Apocalittici e integrati’ del 1964, applicata alla televisione. Tutte le scoperte portano dati positivi e negativi. La costruzione di incontri come quelli che proponiamo, serve anche a invogliare a sperimentare su questi strumenti digitali, sia per la progettazione che per l’uso".